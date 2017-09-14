Бетон написав:............ О чём ещё ваша власть добазарилась с террористами? Или обычных граждан это не касается? Советоваться западло, а ставить перед фактом, а когда договор срывается, то искать виноватых среди населения?
В чём сегодня обвиняют население?
P.s. Добавлю вопрос. По-вашему, "базарить с террористами" не нужно? Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав. Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры. Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
andrijk777 написав:[ ............ Ок. "Аргументи" я почув, тепер мій аргумент: путін провів обмін політв'язнями саме зараз - тобто до виборів і акурат після того як Байден відмовився від президенства і кандидатом стала Гарріс. Очевидно цей крок приніс деякі бали демократам і Гарріс зокрема. путін міг легко зробити обмін після 5 листопада, або раніше, в червні наприклад. Але ні, він зіграв на користь Гарріс.
Аргумент слабенький и не уверен, что это "на користь Гарріс". Точно так же можно трактовать, что это "на користь Трампа" - авансы будущему президенту, в победу которого Путин "верит".
detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* ) https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз. detroytred
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей. Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
ЛАД написав:............. В чём сегодня обвиняют население?
P.s. Добавлю вопрос. По-вашему, "базарить с террористами" не нужно? Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав. Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры. Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
"Говорите и вы". Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон. Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста. Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
ЛАД написав:............. В чём сегодня обвиняют население?
P.s. Добавлю вопрос. По-вашему, "базарить с террористами" не нужно? Что тогда? Воевать лично вы не хотите. Что делать?
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав. Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры. Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
"Говорите и вы". Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон. Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста. Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
Спасибо посмотрю. Что я могу говорить. Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся. То они договорились по зерну. То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике. О чём ещё они договаривались и будут