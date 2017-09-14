UA написав:Рассредоточиваться только ЗСУ должны? Шел 3 год войны.
рассредоточить фуры задача непростая. Места они занимают, а дороги не настолько широкие. Это ещё в Киеве возможно, в других городах даже одна создаст пробку.
Ирпень с 10 утра без света. В парках движ не протолкнуться. Хоть это немного оторвёт народ от телевизоров и телефонов
У меня стоит склад гараж забитый ИБП и компонентами для ИБП Последнюю неделю начал чувствовать себя лохом, начал снижать цены... Такими темпами как сегодня, за неделю-полторы распродам. Ценники вернул на достабильный уровень.
ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
Якщо була ціль знищити ,то били би Кінжалами декілька разів у одне місце,маю думку що це відповідь за Суджі
fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde. Отже, 2 висновки: 1) перемовини з рф тривають 2) рф не виконує домовленості, як завжди
Краще не сумніватись, і не помічати палаючу другий тиждень рашистську нафтобазу. 1. Переговорів не було, тільки наміри, Ганапольський тиждень назад сказав, що наша делегація вже сформована. 2. Перемовини будуть, але попізжеє, навряд чи цього року. РПВ пересувається на наступний рік, фюрер не заспокоїться, поки не видавить нас з Курської області.
Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ? Ви з Одесси ?
Нажаль , як я і казав раніше, можна ведмедя навчити їздити на електросамокаті, але не можна його навчити правилам дорожнього руху. Не-ангела (після ребредінгу) навчили у код вставки в форум, але не навчили правилам гігієни. Про канал ХуОдеса можна почитати тут
https://culturemeter.od.ua/populyarnyy- ... tam-40952/ Його улюблений «Наблюдатель» в списку заборонних СБУ, як таких який фінансується росіянами. Не-ангел настирно перетворює Фінанс.юа в жовтопомийну яму. Паралельно розкручуючи проросійські і безпосередньо російські ІПСО-шні канали. Прошу модераторам провести лікування пацієнта.
В принципі він обіцяв не писати , якщо будете чистити. Але ви чистите (що встигаєте) , а він все не йде. «Нужен толчьок». (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 19:59, всього редагувалось 2 разів.