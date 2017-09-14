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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95919592959395949595 ... 9597>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:39

  Wirująświatła написав:


Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ?
Ви з Одесси ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:42

  холява написав:Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ?
Ви з Одесси ?

Це ж Віталька - vitalliangel
Тіки провів ре-брендінг )
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 26 сер, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:44

  pesikot написав:
  холява написав:Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ?
Ви з Одесси ?

Це ж Віталька - vitalliangel
Тіки провів ре-брендінг )


О , Господи помилуй , оце шатає людину .....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:46

  холява написав:
  Wirująświatła написав:


Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ?
Ви з Одесси ?

Цей нік перекладається як молдавський психолог(с).
Людина прислухалась до Ваших мудрих порад і такі змінила нік до адекватного і відповідаючого його змісту...
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:47

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Рассредоточиваться только ЗСУ должны?
Шел 3 год войны.
рассредоточить фуры задача непростая. Места они занимают, а дороги не настолько широкие. Это ещё в Киеве возможно, в других городах даже одна создаст пробку.

Ирпень с 10 утра без света. В парках движ не протолкнуться. Хоть это немного оторвёт народ от телевизоров и телефонов

У меня стоит склад гараж забитый ИБП и компонентами для ИБП
Последнюю неделю начал чувствовать себя лохом, начал снижать цены...
Такими темпами как сегодня, за неделю-полторы распродам.
Ценники вернул на достабильный уровень.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:48

  Wirująświatła написав:

ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться – може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
https://forbes.ua/news/rosiyani-atakuva ... 2024-23233


Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».

Якщо була ціль знищити ,то били би Кінжалами декілька разів у одне місце,маю думку що це відповідь за Суджі
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:50

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:50

  lapay написав:
  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди

Краще не сумніватись, і не помічати палаючу другий тиждень рашистську нафтобазу.
1. Переговорів не було, тільки наміри, Ганапольський тиждень назад сказав, що наша делегація вже сформована.
2. Перемовини будуть, але попізжеє, навряд чи цього року. РПВ пересувається на наступний рік, фюрер не заспокоїться, поки не видавить нас з Курської області.

Перемовини є , немає результатів.
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:53

Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 19:53, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:53

  холява написав:
  Wirująświatła написав:


Це все відомо з інших СМІ , навіщо ви це сюди притащили ?
Ви з Одесси ?

Нажаль , як я і казав раніше, можна ведмедя навчити їздити на електросамокаті, але не можна його навчити правилам дорожнього руху.
Не-ангела (після ребредінгу) навчили у код вставки в форум, але не навчили правилам гігієни.
Про канал ХуОдеса можна почитати тут

https://culturemeter.od.ua/populyarnyy- ... tam-40952/
Його улюблений «Наблюдатель» в списку заборонних СБУ, як таких який фінансується росіянами.
Не-ангел настирно перетворює Фінанс.юа в жовтопомийну яму. Паралельно розкручуючи проросійські і безпосередньо російські ІПСО-шні канали.
Прошу модераторам провести лікування пацієнта.

В принципі він обіцяв не писати , якщо будете чистити. Але ви чистите (що встигаєте) , а він все не йде. «Нужен толчьок». (с)
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 19:59, всього редагувалось 2 разів.
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