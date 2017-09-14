fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі. Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde. Отже, 2 висновки: 1) перемовини з рф тривають 2) рф не виконує домовленості, як завжди
Краще не сумніватись, і не помічати палаючу другий тиждень рашистську нафтобазу. 1. Переговорів не було, тільки наміри, Ганапольський тиждень назад сказав, що наша делегація вже сформована. 2. Перемовини будуть, але попізжеє, навряд чи цього року. РПВ пересувається на наступний рік, фюрер не заспокоїться, поки не видавить нас з Курської області.
Перемовини є , немає результатів.
в конфликте несоизмеримо меньшем по масштабу, точно не помню каком, переговоров было более двухсот. это очень трудный длительный процесс, но у нас смешной квартальный дипломатический фронт. договариваться некому. может американцы за нас договорятся, хз
Hotab написав:Нажаль , як я і казав раніше, можна ведмедя навчити їздити на електросамокаті, але не можна його навчити правилам дорожнього руху. Не-ангела (після ребредінгу) навчити у код вставки в форум, але не навчити правилам гігієни.
ИЧСХ, Виталина решила, что если просто сменит ник, то никто ничего не заметит
Hotab написав:Про канал ХуОдеса можна почитати тут
все это пишут в телеграммах, но зачем то ты меня читаешь))) хотаб противоречивость - признак низкого ай кю. Потому что сформированные нейронные связи фрагментарны. Запомни это.
Так я і не казав що я тебе вношу в ЧМ, як ти багаторазово обіцяв це по відношенню до мене . Я все читаю, від всіх, коли є час. В цьому є щось погане? Який тут звʼязок з айкью і що там треба запамʼятати? Тобі хіба Тестер не пояснив цілком глибоко і конкретно, , що ти з себе як психолог являєш? Ти не покидаєш спроби розказувати про чиїсь айкью? Як це поєднується з відмовою у працевлаштуванні у школу психологом? Ти ще тоді мав все зрозуміти, але ти і після Тестера не зрозумів. Оце дійсно про айкью..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз.