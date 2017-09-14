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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 959295939594959595969597>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:53

  Wirująświatła написав:

Що у вас за провайдер та виробник світла?)
sens
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:54

  sens написав:Перемовини є , немає результатів.

Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:56

  sens написав:
  lapay написав:
  fler написав:росія порушила домовленість щодо ненападу на енергетичну інфраструктуру після переговорів з Україною, — Le Monde
Україна та росія провели переговори за посередництва Катару на початку серпня, під час яких було досягнуто домовленості не завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі.
Проте росія порушила цю угоду після початку українського наступу в Курській області, повідомляє Le Monde.
Отже, 2 висновки:
1) перемовини з рф тривають
2) рф не виконує домовленості, як завжди

Краще не сумніватись, і не помічати палаючу другий тиждень рашистську нафтобазу.
1. Переговорів не було, тільки наміри, Ганапольський тиждень назад сказав, що наша делегація вже сформована.
2. Перемовини будуть, але попізжеє, навряд чи цього року. РПВ пересувається на наступний рік, фюрер не заспокоїться, поки не видавить нас з Курської області.

Перемовини є , немає результатів.

в конфликте несоизмеримо меньшем по масштабу, точно не помню каком, переговоров было более двухсот. это очень трудный длительный процесс, но у нас смешной квартальный дипломатический фронт. договариваться некому. может американцы за нас договорятся, хз
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:57

  sens написав:Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:57

  Hotab написав:Нажаль , як я і казав раніше, можна ведмедя навчити їздити на електросамокаті, але не можна його навчити правилам дорожнього руху.
Не-ангела (після ребредінгу) навчити у код вставки в форум, але не навчити правилам гігієни.

ИЧСХ, Виталина решила, что если просто сменит ник, то никто ничего не заметит

Это высшая степень неадекватности
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:59

  Hotab написав:Про канал ХуОдеса можна почитати тут
все это пишут в телеграммах, но зачем то ты меня читаешь))) хотаб противоречивость - признак низкого ай кю. Потому что сформированные нейронные связи фрагментарны. Запомни это.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 20:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 19:59

  sens написав:
  Wirująświatła написав:

Що у вас за провайдер та виробник світла?)

да каждый первый, что на оптике так может. Свет? - сколько тому ноуту/смартфону нужно?.. - если чуть заморочиться - можно от автомобильного акума без всяких инверторов питать.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну , що ж робити , я теж можу віджигати .....

Кінець епохи впливу Росії на Афоні

https://360ua.news/kinecz-epohy-vplyvu- ... i-na-afoni
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:01

  fler написав:
  sens написав:Перемовини є , немає результатів.

Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.

вы на 100% уверены, что Курск в эти пэрэмовыны входил? ;)
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:04

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Про канал ХуОдеса можна почитати тут
все это пишут в телеграммах, но зачем то ты меня читаешь))) хотаб противоречивость - признак низкого ай кю. Потому что сформированные нейронные связи фрагментарны. Запомни это.


Так я і не казав що я тебе вношу в ЧМ, як ти багаторазово обіцяв це по відношенню до мене . Я все читаю, від всіх, коли є час. В цьому є щось погане? Який тут звʼязок з айкью і що там треба запамʼятати? Тобі хіба Тестер не пояснив цілком глибоко і конкретно, , що ти з себе як психолог являєш? Ти не покидаєш спроби розказувати про чиїсь айкью? Як це поєднується з відмовою у працевлаштуванні у школу психологом? Ти ще тоді мав все зрозуміти, але ти і після Тестера не зрозумів. Оце дійсно про айкью..
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 20:07, всього редагувалось 1 раз.
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