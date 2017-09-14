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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07
За його словами, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – рф.;
6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;
77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – рф.;
10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.
Він зазначив, що до відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
1 крилату ракету Х-22;
99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07
Wirująświatła написав:
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07
Ну а що, все по-россійсько-православному
Шпигуни, агенти впливу, гроші, відмивання грошей
А потім, деякі у нас волають - не трожьте УПЦ МП, ви розкольники
Після чого, виникають питання до волаючих
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:11
fler написав: sens написав:
Перемовини є , немає результатів.
Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.
Воно юрист, воно не бачить
Поки голоси в його голові цього не скажуть
У sens
'а дуже гнучкі моральні дефініції та якості
Востаннє редагувалось pesikot
в Пон 26 сер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:12
UA написав: Wirująświatła написав:
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
Ти звичайне брехливе створіння.
Як брехало що Хотаб кудись виїхав після початку війни, так і продовжуєш це робити.
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24». Максиму про Орлан чи Лелека.
Та і дуель що на відео можлива лише вдень, що дуже рідко для застосування Шахедів.
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 26 сер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:15
Hotab написав:
Ти звичайне брехливе створіння.
UA написав: Wirująświatła написав:
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
Як брехало що Хотаб кудись виїхав після початку війни, так і продовжуєш це робити.
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24».
Та і дуель що на відео можлива лише вдень, що дуже рідко для застосування Шахедів.
А шо ви хочете від мента
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:15
Wirująświatła написав: sens написав:
Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.
Мобильный разве при блекауте не замедляет?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:16
_hunter написав: fler написав: sens написав:
Перемовини є , немає результатів.
Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.
вы на 100% уверены, что Курск в эти пэрэмовыны входил?
Я такого не писала, не звиздіть. Однак, у кацапоканалах повідомлялося, що їх розвідка попереджала Герасімова про підготовку вторгнення у Курську обл. за два тижні ДО.
Хз про шо вони там домовлялися. Результат на табло.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:17
UA
UA написав:
Мобильный разве при блекауте не замедляет?
перестань ліпити отой блекаут
блекаут - це коли нема і на базі нема
Ти ж пишешь, то звідки блекаут ?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:18
UA написав: Wirująświatła написав: sens написав:
Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.
Мобильный разве при блекауте не замедляет?
безлим. пакеты? нет) кто ж им тогда платить будет за медленный интернет.
UA написав:
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
верить хотабу это инфантилизм. Он 4 года квартиру в Киеве покупает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 26 сер, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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Wirująświatła
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