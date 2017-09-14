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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95939594959595969597>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07

За його словами, усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та супроводжено 236 засобів повітряного нападу противника: 127 ракет та 109 ударних БпЛА:
3 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» із повітряного простору Рязанської та Липецької областей – рф.;
6 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23 із Курської, Воронезької областей – рф. та з Криму;
77 крилатих ракет Х-101 з літаків Ту-95МС із повітряного простору Волгоградської області та району Каспійського моря;
28 крилатих ракет «Калібр» із надводних/підводних носіїв у східній частині Чорного моря;
3 крилаті ракети Х-22 із повітряного простору Воронезької обл. – рф.;
10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків Су-57, Су-34 з повітряного простору Бєлгородської обл. та з району Маріуполя;
109 ударних БпЛА «Shahed-131/136» – райони пусків Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Єйськ – рф., Чауда – Крим.
Він зазначив, що до відбиття повітряного нападу було залучено усі наявні засоби озброєння і техніки: авіація, зенітні ракетні війська Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України та підрозділи радіоелектронної боротьби.
Загалом в результаті протиповітряного бою збито 201 повітряну ціль – 102 ракети та 99 ударних БпЛА:
1 аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
1 балістичну ракету «Іскандер-М»/KN-23;
1 крилату ракету Х-22;
99 крилатих ракет Х-101, «Калібр», керованих авіаційних ракет Х-59/69;
99 ударних БпЛА «Shahed-131/136».
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07

  Wirująświatła написав:

Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:07

  холява написав:Ну , що ж робити , я теж можу віджигати .....

Кінець епохи впливу Росії на Афоні

https://360ua.news/kinecz-epohy-vplyvu- ... i-na-afoni

Ну а що, все по-россійсько-православному

Шпигуни, агенти впливу, гроші, відмивання грошей

А потім, деякі у нас волають - не трожьте УПЦ МП, ви розкольники
Після чого, виникають питання до волаючих
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:11

  fler написав:
  sens написав:Перемовини є , немає результатів.

Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.

Воно юрист, воно не бачить

Поки голоси в його голові цього не скажуть

У sens'а дуже гнучкі моральні дефініції та якості
Востаннє редагувалось pesikot в Пон 26 сер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:12

  UA написав:
  Wirująświatła написав:

Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.



Ти звичайне брехливе створіння.
Як брехало що Хотаб кудись виїхав після початку війни, так і продовжуєш це робити.
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24». Максиму про Орлан чи Лелека.
Та і дуель що на відео можлива лише вдень, що дуже рідко для застосування Шахедів.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 20:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:15

  Hotab написав:
  UA написав:
  Wirująświatła написав:

Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.



Ти звичайне брехливе створіння.
Як брехало що Хотаб кудись виїхав після початку війни, так і продовжуєш це робити.
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24».
Та і дуель що на відео можлива лише вдень, що дуже рідко для застосування Шахедів.

А шо ви хочете від мента
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:15

  Wirująświatła написав:
  sens написав:Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.

Мобильный разве при блекауте не замедляет?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:16

  _hunter написав:
  fler написав:
  sens написав:Перемовини є , немає результатів.

Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.

вы на 100% уверены, что Курск в эти пэрэмовыны входил? ;)

Я такого не писала, не звиздіть. Однак, у кацапоканалах повідомлялося, що їх розвідка попереджала Герасімова про підготовку вторгнення у Курську обл. за два тижні ДО.
Хз про шо вони там домовлялися. Результат на табло.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:17

  UA написав:Мобильный разве при блекауте не замедляет?

UA перестань ліпити отой блекаут

блекаут - це коли нема і на базі нема

Ти ж пишешь, то звідки блекаут ?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:18

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  sens написав:Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.

Мобильный разве при блекауте не замедляет?

безлим. пакеты? нет) кто ж им тогда платить будет за медленный интернет.
  UA написав:Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
верить хотабу это инфантилизм. Он 4 года квартиру в Киеве покупает.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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