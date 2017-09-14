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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:19
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Та невже? Хіба сьогодні ми не побачили результат перемовин? Дуже красномовний.
вы на 100% уверены, что Курск в эти пэрэмовыны входил?
Я такого не писала, не звиздіть. Однак, у кацапоканалах повідомлялося, що їх розвідка попереджала Герасімова про підготовку вторгнення у Курську обл. за два тижні ДО.
Хз про шо вони там домовлялися. Результат на табло.
>>> Я такого не писала
вроде как прямое следствие...
но вы вовремя исправились:
>>> Хз про шо вони там домовлялися.
BTW: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔
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_hunter
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:27
Hotab написав: UA написав:
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
Тут шли почти на одной скорости.
Ти звичайне брехливе створіння.
Як брехало що Хотаб кудись виїхав після початку війни, так і продовжуєш це робити.
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24». Максиму про Орлан чи Лелека.
Та і дуель що на відео можлива лише вдень, що дуже рідко для застосування Шахедів.
ми24 это разве не крАкадил?
Меня когда-то давнооо на нем катали
Так и запишем, Хоттаб менял румынские леи в Мариуполе...
Орлан он собрался с вертолета сбивать в ближней прифронтовой зоне...
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UA
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:28
Wirująświatła
Я тобі зараз очі відкрию , молдавьский псіхолог ....
Як тільки тебе на форумі розкатав ТЕСТЕР і ти декілько разів , м,яко кажучі ,ммммм........ не по часу зімкнув сфінктер ( обіс...ався ) ти надумав поміняти учетку .
Ти розумієш , що це не вихід .
Як би не було , але ти назавжди у моїй пам,яті , як перша людина, яка поставила під сумнів мою службу державі . Я навіть уявити не міг , що тварина яка ховається від служби , закине мені щось подобне .
Ти кажеш що мене тут ненавидять ?
Ну і добре , а я тебе закохаю до нестями.....
Що там з жінками ? ( ти ж псіхолог і розумієш про що я .... )
......
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холява
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:33
холява
як перша людина, яка поставила під сумнів мою службу державі
Аааа, так це UA якимсь цікавим шляхом цю хворобу від ангела перейняв? Бо зараз ця потвора яка ні дня не захищала батьківщину розказує , хто кудись виїхав.
Той випадок , коли
«Жили у (ірпінської) бабусі,
завелись у діда»)
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:37
_hunter написав:
вы на 100% уверены, что Курск в эти пэрэмовыны входил?
значить была у меня поначалу на секунду мысля, типа просто так отдать запорожскую и херсонскую путин не может (скажут что царь земли разбазаривает) а обменять на что-то - легко. Поэтому ВСУ разрешили зайти в курскую обл. Только вот колоны вряд ли бы разрешили бомбить. Хотя пуйло добрый, для хорошего дела и полтысячи жмуров положить не жалко.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:41
холява написав:Wirująświatła
Я тобі зараз очі відкрию , молдавьский псіхолог ....
Як тільки тебе на форумі розкатав ТЕСТЕР і ти декілько разів , м,яко кажучі ,ммммм........ не по часу зімкнув сфінктер ( обіс...ався ) ти надумав поміняти учетку .
Ти розумієш , що це не вихід .
Як би не було , але ти назавжди у моїй пам,яті , як перша людина, яка поставила під сумнів мою службу державі . Я навіть уявити не міг , що тварина яка ховається від служби , закине мені щось подобне .
Ти кажеш що мене тут ненавидять ?
Ну і добре , а я тебе закохаю до нестями.....
Що там з жінками ? ( ти ж псіхолог і розумієш про що я .... )
......
Доктор! Ваш Аминазин при хранении на такой жаре снизил эффективность. Удвойте дозу.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:42
Зараз кацапи не б’ють ракетами по газовій мережі. Може тому що контракт?
Тут чув провокації чому є транзит рос газу. От не буде транзиту з нового року і може не стати газу через удари по трубах і станціях. Що скажуть провокатори ?
Европейский союз на два с половиной месяца раньше срока выполнил задачу накопить достаточно газа к отопительному сезону. Запасы помогут ЕС пережить вот уже четвертую зиму после развязанной Кремлем газовой войны, а в перспективе и вовсе отказаться от российского сырья.
Закачанный под землю газ снижает риски энергетического кризиса в Европе, несмотря на угрозу прекращения транзита через Украину, на который приходится почти половина российского газового экспорта в ЕС. Газопровод проходит через станцию в российской Курской области, недавно завоеванную украинскими войсками. К тому же, в конце года истекает контракт на транзит, и Украина не собирается его продлевать.
Подотчетный президенту Владимиру Путину «Газпром» начал сокращать поставки газа в Европу еще до нападения России на Украину, а после вторжения и вовсе посадил ЕС на голодный паек. В ответ Еврокомиссия утвердила экстренный план экономии газа под названием REPowerEU и установила цель заполнить подземные газовые хранилища к 1 ноября сначала на 80%, а после того как «Газпром» отключил «Северный поток» в августе 2022 года, — на 90%.
В прошлом году цель была достигнута к середине августа, а в начале ноября хранилища уже были под завязку.
В этом году объемы закачки уступают прошлогодним, поскольку трубопроводные поставки из России остались примерно на прежнем уровне, а импорт сжиженного газа упал вслед за ценами в Европе ввиду восстановления спроса со стороны конкурентов в Азии и сокращения предложения из-за перебоев с поставками из США.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:43
Игорь Алексеевич написав:
С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.
А вот второй прогноз вообще не сыграл у И.А.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:44
analgel написав:
ранее я писал что есть договоренность не бить по энергетике. Но что то мне подсказывает нарушили все таки мы, ударив по нефтебазе в пролетарское,
которая горит 7й или какой то там день.
Поэтому ВСУ разрешили зайти в курскую обл.
Цікаві ідеї. Зовсім з не російських каналів))
Востаннє редагувалось Hotab
в Пон 26 сер, 2024 20:45, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 20:45
холява ваша жизнь как и вы сам никчемны. обесцениванием форумчан вы спалились, люди с достижениями не станут так опускаться как вы. Я такой же молдавский психолог как вы психиатр. Трепло блдь. Решил что можешь вешать людям лапшу и тебя будут уважать? С коллегами по диагнозу общайся.
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