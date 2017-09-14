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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9594959595969597

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 69
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
23%
16
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:48

UA

... я не тобі писав , ...
.. я тобі напишу , але згодом ....
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:51

  _hunter написав: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔

Звідки такі вигадки? Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу. Однак, у мене скептичне ставлення до переговорів з терористами.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:52

  Wirująświatła написав:

ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться – може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
https://forbes.ua/news/rosiyani-atakuva ... 2024-23233



Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:55

  Wirująświatła написав:холява ваша жизнь как и вы сам никчемны. обесцениванием форумчан вы спалились, люди с достижениями не станут так опускаться как вы. Я такой же молдавский психолог как вы психиатр. Трепло блдь. Решил что можешь вешать людям лапшу и тебя будут уважать? С коллегами по диагнозу общайся.


ПОПАЛ, в самое уязвиме.
Тестер , звичайна УМКА , яка так звичайно вибила тебе .
Респект йому .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:57

  fler написав:
  _hunter написав: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔

Звідки такі вигадки? Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу.

вы о чем сейчас вообще? :o
лавров после Курска заявил "переговоры - невозможны"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:58

  ЛАД написав:Сказали: "відвертий антимайдан",- и больше ничего не нужно. Никаких доказательств или даже попыток не требуется. "Это же очевидно!" Видео разбирать не буду. Надоело.

Йозеф Кнехт:
П'ять років розповідаєш, що дмитрук проросійська, колаборантська хйня. Всім пох, ходять бороти Кличка.
На третьому році війни вони з'ясовують, що дмитрук таки проросійська юхня.
А "ЛАДи" і досі не розуміють.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:58

  холява написав:UA

... я не тобі писав , ...
.. я тобі напишу , але згодом ....

Добре. Приймайте препарат, а згодом напишите.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:02

  lapay написав:
  detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* )
https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette

"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали.
До речі, провину визначає суд...
Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.

Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз.
detroytred
 

Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.

Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.
Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.


со дна р.Тиса написано
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:06

  Visky написав:
  Wirująświatła написав:

ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться – може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
https://forbes.ua/news/rosiyani-atakuva ... 2024-23233



Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом

учитывая, что это всего лишь один из подтипов ГЕС (совершенно никак не влияющий на затопления) - да и пофиг :D
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  #<1 ... 9594959595969597
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