ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
Wirująświatła написав:холява ваша жизнь как и вы сам никчемны. обесцениванием форумчан вы спалились, люди с достижениями не станут так опускаться как вы. Я такой же молдавский психолог как вы психиатр. Трепло блдь. Решил что можешь вешать людям лапшу и тебя будут уважать? С коллегами по диагнозу общайся.
ПОПАЛ, в самое уязвиме. Тестер , звичайна УМКА , яка так звичайно вибила тебе . Респект йому .
detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* ) https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз. detroytred
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей. Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
учитывая, что это всего лишь один из подтипов ГЕС (совершенно никак не влияющий на затопления) - да и пофиг