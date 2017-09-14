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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 959495959596959795989599>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:43

  Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.

А вот второй прогноз вообще не сыграл у И.А.
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:51

  _hunter написав: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔

Звідки такі вигадки? Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу. Однак, у мене скептичне ставлення до переговорів з терористами.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:52

  Wirująświatła написав:

ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться – може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
https://forbes.ua/news/rosiyani-atakuva ... 2024-23233



Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
Visky
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:57

  fler написав:
  _hunter написав: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔

Звідки такі вигадки? Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу.

вы о чем сейчас вообще? :o
лавров после Курска заявил "переговоры - невозможны"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 20:58

  ЛАД написав:Сказали: "відвертий антимайдан",- и больше ничего не нужно. Никаких доказательств или даже попыток не требуется. "Это же очевидно!" Видео разбирать не буду. Надоело.

Йозеф Кнехт:
П'ять років розповідаєш, що дмитрук проросійська, колаборантська хйня. Всім пох, ходять бороти Кличка.
На третьому році війни вони з'ясовують, що дмитрук таки проросійська юхня.
А "ЛАДи" і досі не розуміють.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:02

  lapay написав:
  detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* )
https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette

"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали.
До речі, провину визначає суд...
Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.

Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз.
detroytred
 

Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.

Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.
Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.


со дна р.Тиса написано
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:06

  Visky написав:
  Wirująświatła написав:

ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.

Зруйнувати Київську ГЕС дуже важко, але якщо це станеться – може затопити підвали у прилеглих до Дніпра районах Києва і на деякий час зникне питна вода, пояснював раніше гендиректор «Укргідроенерго» Ігор Сирота.
https://forbes.ua/news/rosiyani-atakuva ... 2024-23233



Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом

учитывая, что это всего лишь один из подтипов ГЕС (совершенно никак не влияющий на затопления) - да и пофиг :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:09

  Visky написав:
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом

На всякий случай для военной тайнЫ.
Вся тех. документация лежит в Москве.

На видео та часть которая ГЭС
ГАЭС это отдельно расположенный независимый объект в 2 км по прямой от места попадания.
Посмотрите гугл карту. Почитайте названия...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:12

  lapay написав:
  detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* )
https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette

"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали.
До речі, провину визначає суд...
Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.

Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз.
detroytred
 

Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.

Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.
Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.

Дивно було б, якщо Муженко вдруге казав би про події 2014. Да ще й на фоні повномасштабного нападу, який є актуальним.
Ви мабуть забули, що була Харківська операція...
Яка показала, що рфяни запросто можуть просирати захоплене.

Мені зара не знайти посилання на інтерв'ю рашиста .... де він прямо визнавав, що при наявності опору і масових жертв вони б були вимушені відкатити взад.
Тому і без знаків розпізнавання. Щоб була можливість відкрити взад. Начебто їхтамінебуло.
_______________________
Дивні пасіонарії...
На скинути владного Овоча з ригами пасіонарства, розуму та рішучості вистачило. А потім все це в них зникло і віддали результати та майбутнє несвідомій аморфній більшості на чолі з незрозуміло ким.

Там Сліп з Яниною і овсі добалакались майже до думки .... навіщо тоді було і починати...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:14

  _hunter написав:
  fler написав: Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу.

вы о чем сейчас вообще? :o
лавров после Курска заявил "переговоры - невозможны"

Не рвіть серце, як мавпа газету. Всі заяви їх посадовців про переговори ("возможны" чи "невозможны") гроша ламаного не вартують.
fler
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