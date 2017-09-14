Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел. А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.
ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* ) https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз. detroytred
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей. Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
ракети і безпілотники під час масованої атаки 26 серпня цілили у Київську гідроелектростанцію, розповів Forbes Ukraine топменеджер державної енергокомпанії, знайомий з ситуацією. Він говорить на умовах анонімності, бо не уповноважений коментувати це питання.
Первый замглавы МИД Украины Андрей Сибига написал (https://x.com/andrii_sybiha/status/1828033964080029894) в соцсети Х, что «сегодняшняя российская атака — 100 с лишним ракет и около 100 беспилотников — была направлена на гражданскую украинскую инфраструктуру, включая Киевскую ГЭС».
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
учитывая, что это всего лишь один из подтипов ГЕС (совершенно никак не влияющий на затопления) - да и пофиг
detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* ) https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз. detroytred
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей. Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
Дивно було б, якщо Муженко вдруге казав би про події 2014. Да ще й на фоні повномасштабного нападу, який є актуальним. Ви мабуть забули, що була Харківська операція... Яка показала, що рфяни запросто можуть просирати захоплене.
Мені зара не знайти посилання на інтерв'ю рашиста .... де він прямо визнавав, що при наявності опору і масових жертв вони б були вимушені відкатити взад. Тому і без знаків розпізнавання. Щоб була можливість відкрити взад. Начебто їхтамінебуло. _______________________ Дивні пасіонарії... На скинути владного Овоча з ригами пасіонарства, розуму та рішучості вистачило. А потім все це в них зникло і віддали результати та майбутнє несвідомій аморфній більшості на чолі з незрозуміло ким.
Там Сліп з Яниною і овсі добалакались майже до думки .... навіщо тоді було і починати...