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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:16
У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:18
UA написав:
У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
может тцк их запаковали? по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Пон 26 сер, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:21
fler написав: _hunter написав: fler написав:
Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу.
вы о чем сейчас вообще?
лавров после Курска заявил "переговоры - невозможны"
Всі заяви їх посадовців про переговори ("возможны" чи "невозможны") гроша ламаного не вартують.
как и форумные заявы "сьогодні ми не побачили результат перемовин"
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:23
UA написав:
У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
так а толку? - как там чуть раньше писали: ВСЯ документация - в том числе и координаты - со времен совка "на той стороне" лежит...
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:24
Wirująświatła написав: UA написав:
У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем. Если найду в открытых каналах залью.
Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:26
UA написав: Visky написав:
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом
На всякий случай для военной тайнЫ.
Вся тех. документация лежит в Москве.
На видео та часть которая ГЭС
ГАЭС это отдельно расположенный независимый объект в 2 км по прямой от места попадания.
Посмотрите гугл карту. Почитайте названия...
Бабушка подруги дочери, проектировала сети Трипольськой ТЕС. Вся документация в москве лежит
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:28
БТС щось про будем без е.е.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:28
fler написав: Wirująświatła написав: UA написав:
У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем. Если найду в открытых каналах залью.
Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
Это видео видело, наверное, пол земного шара)) и только форумчанин, запостивший его в последнюю очередь, будет працювать на ворога 😅😅
Колаборант 😆
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:30
_hunter написав: UA написав:
У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?
В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
так а толку? - как там чуть раньше писали: ВСЯ документация - в том числе и координаты - со времен совка "на той стороне" лежит...
Оценка объёма разрушений.
Посмотрев такое видео, можно уже иметь общее представление о достижении/не достижении поставленной цели.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:31
Два счётчика плачу, кто поднимет завтра меня с вещами на 17 этаж 😆
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