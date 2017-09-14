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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95959596959795989599>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:16

У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:18

  UA написав:У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

может тцк их запаковали? по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 21:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:21

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав: Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу.

вы о чем сейчас вообще? :o
лавров после Курска заявил "переговоры - невозможны"

Всі заяви їх посадовців про переговори ("возможны" чи "невозможны") гроша ламаного не вартують.

как и форумные заявы "сьогодні ми не побачили результат перемовин" ;)
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:23

  UA написав:У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

так а толку? - как там чуть раньше писали: ВСЯ документация - в том числе и координаты - со времен совка "на той стороне" лежит...
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:24

  Wirująświatła написав:
  UA написав:У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем. Если найду в открытых каналах залью.

Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:26

  UA написав:
  Visky написав:
НЕВІГЛАСИ! Бо не ГЕС, а ГАЕС. Але журналюги не шурепають різниці, як між млрд і млн, а електрику називають світлом

На всякий случай для военной тайнЫ.
Вся тех. документация лежит в Москве.

На видео та часть которая ГЭС
ГАЭС это отдельно расположенный независимый объект в 2 км по прямой от места попадания.
Посмотрите гугл карту. Почитайте названия...

Бабушка подруги дочери, проектировала сети Трипольськой ТЕС. Вся документация в москве лежит
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:28

БТС: зрада зрадна

БТС щось про будем без е.е.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:28

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем. Если найду в открытых каналах залью.

Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?

Это видео видело, наверное, пол земного шара)) и только форумчанин, запостивший его в последнюю очередь, будет працювать на ворога 😅😅
Колаборант 😆
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:30

  _hunter написав:
  UA написав:У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

так а толку? - как там чуть раньше писали: ВСЯ документация - в том числе и координаты - со времен совка "на той стороне" лежит...

Оценка объёма разрушений.
Посмотрев такое видео, можно уже иметь общее представление о достижении/не достижении поставленной цели.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Два счётчика плачу, кто поднимет завтра меня с вещами на 17 этаж 😆
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