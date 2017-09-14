сьогоднішня масована повітряна атака на Україну коштувала кацапам близько 1,26 млрд доларів.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:32
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:33
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Я розумію, що рашистські методички наполягають на розкручуванні брехні про "дружелюбність" рашистької мови і маніпуляцій щодо мов В Канаді та Швейцарії. Але не всі тут ідіоти як рахують рашисти і ЛАД особисто. Не викручуйтесь і не маніпулюйте - хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста? Га? Розказати хто в нас це робить? Га? Російська мова на даний час це мова ворога і окупанта, з піною з рота захищати її можуть лише посібники окупанта, чи не так?
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:34
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Почему удар провели 26 августа? Очевидно, что изначально он готовился на День Независимости Украины. Причиной переноса акта террора могло стать то, что последние недели Силы обороны Украины держали российскую тактическую и стратегическую авиацию в постоянном напряжении регулярными налетами на аэродромы в радиусе 2 ты. км.
По всей видимости именно это не дало возможности оккупационным войскам полностью подготовиться к удару 24 августа. Хотя не следует исключать расчета командования РОВ и на то, что если самый напряженный для ПВО день прошел без серьезных инцидентов, то потом могли расслабиться. Но скорее все же первый вариант, нежели второй.
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:36
Завтра.
🕯Завтра у Києві та області діятимуть графіки відключень протягом всього дня, тож радимо зарядити всі свої гаджети
У ДТЕК повідомили, що впродовж доби діятиме і світло-сіра зона графіків, зокрема:
🔘 з 00:00 до 06:00 - три групи (світло вимикатимуть і в світло-сірій зоні, але не в повному обсязі);
🔘 з 06:00 до 11:00 - чотири групи (світло-сіра зона в повному обсязі);
🔘 з 11:00 до 15:00 – три групи;
🔘 з 15:00 до 21:00 - чотири групи;
🔘 з 21:00 до 24:00 - три групи.
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Додано: Пон 26 сер, 2024 21:37
эксклюзивно сливаю вам источники пишите маляву в СБУ, шо поймали зраду
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:52
эту оценку и просто "глазами" на месте провести можно... Т.е. либо полность движение перекрывать, либо так, как сейчас.
Додано: Пон 26 сер, 2024 21:58
Ох вже ті корабельні сосни))
Що там - вже стукають до тебе в двері?
А прикинь, якщо б такі іпануто-перешугані незламниці працювали б в СБУ?
Але мене найбільше цікавить подальший хід думок - ЯК САМЕ це розповсюдження інформації допоможе ворогу?
Додано: Пон 26 сер, 2024 22:01
Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
Додано: Пон 26 сер, 2024 22:05
Мне от что интересно
Хотаб не знает что крАкадил и вертолет МИ 24 это одно и тоже.
Это как сантехнику сказать принеси лерку, а он девушку приносит...
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