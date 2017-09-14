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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95969597959895999600>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:32

сьогоднішня масована повітряна атака на Україну коштувала кацапам близько 1,26 млрд доларів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:33

  Бетон написав:Два счётчика плачу, кто поднимет завтра меня с вещами на 17 этаж 😆
а шо у вас до сих пор нет э.э.? нам где то в 20:00 включили
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Незнание истории не освобождает от ответственности. :)
Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів".

Я розумію, що рашистські методички наполягають на розкручуванні брехні про "дружелюбність" рашистької мови і маніпуляцій щодо мов В Канаді та Швейцарії. Але не всі тут ідіоти як рахують рашисти і ЛАД особисто. Не викручуйтесь і не маніпулюйте - хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста? Га? Розказати хто в нас це робить? Га? Російська мова на даний час це мова ворога і окупанта, з піною з рота захищати її можуть лише посібники окупанта, чи не так?
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Почему удар провели 26 августа? Очевидно, что изначально он готовился на День Независимости Украины. Причиной переноса акта террора могло стать то, что последние недели Силы обороны Украины держали российскую тактическую и стратегическую авиацию в постоянном напряжении регулярными налетами на аэродромы в радиусе 2 ты. км.


По всей видимости именно это не дало возможности оккупационным войскам полностью подготовиться к удару 24 августа. Хотя не следует исключать расчета командования РОВ и на то, что если самый напряженный для ПВО день прошел без серьезных инцидентов, то потом могли расслабиться. Но скорее все же первый вариант, нежели второй.


https://war.obozrevatel.com/kovalenko-r ... nnosti.htm
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:36

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Два счётчика плачу, кто поднимет завтра меня с вещами на 17 этаж 😆
а шо у вас до сих пор нет э.э.? нам где то в 20:00 включили

Завтра.


🕯Завтра у Києві та області діятимуть графіки відключень протягом всього дня, тож радимо зарядити всі свої гаджети

У ДТЕК повідомили, що впродовж доби діятиме і світло-сіра зона графіків, зокрема:

🔘 з 00:00 до 06:00 - три групи (світло вимикатимуть і в світло-сірій зоні, але не в повному обсязі);
🔘 з 06:00 до 11:00 - чотири групи (світло-сіра зона в повному обсязі);
🔘 з 11:00 до 15:00 – три групи;
🔘 з 15:00 до 21:00 - чотири групи;
🔘 з 21:00 до 24:00 - три групи.
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:37

  fler написав:Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
эксклюзивно сливаю вам источники пишите маляву в СБУ, шо поймали зраду
https://t.me/karymat/8802
https://t.me/uaobozrevatel/131718
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:52

  UA написав:
  _hunter написав:
  UA написав:У меня по видео с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

так а толку? - как там чуть раньше писали: ВСЯ документация - в том числе и координаты - со времен совка "на той стороне" лежит...

Оценка объёма разрушений.
Посмотрев такое видео, можно уже иметь общее представление о достижении/не достижении поставленной цели.

эту оценку и просто "глазами" на месте провести можно... Т.е. либо полность движение перекрывать, либо так, как сейчас.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 21:58

Ох вже ті корабельні сосни))

  Wirująświatła написав:
  fler написав:Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
эксклюзивно сливаю вам источники пишите маляву в СБУ, шо поймали зраду
https://t.me/karymat/8802
https://t.me/uaobozrevatel/131718

Що там - вже стукають до тебе в двері? :D

А прикинь, якщо б такі іпануто-перешугані незламниці працювали б в СБУ? :shock:

Але мене найбільше цікавить подальший хід думок - ЯК САМЕ це розповсюдження інформації допоможе ворогу?
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:01

  Wirująświatła написав:
  fler написав:Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
эксклюзивно сливаю вам источники пишите маляву в СБУ, шо поймали зраду

Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:05

Мне от что интересно
Хотаб не знает что крАкадил и вертолет МИ 24 это одно и тоже.
Это как сантехнику сказать принеси лерку, а он девушку приносит...
UA
 
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