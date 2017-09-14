Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел. А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.
А вот второй прогноз вообще не сыграл у И.А.
А что все ведущие зарубежные СМИ на первых страницах опубликовавли про обстрел Украины?. Если я не ошибаюсь, то заруб. новости дня пока всё ещё про арест Дурова.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 сер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
для тех у кого когнитивные нарушения, я беру инфу из открытых источников, это означает что враг может найти эту инфу где угодно. То что пишут в закрытых группах я нигде не размещаю. Поэтому некоторые обижаются, что контент не эксклюзивный)
и вишенка на торт. Если я что то размещаю, значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу. Мнение, а не стоны и вой. Разницу объяснить?
UA написав:Мне от что интересно Хотаб не знает что крАкадил и вертолет МИ 24 это одно и тоже. Это как сантехнику сказать принеси лерку, а он девушку приносит...
Модератори, у нас сьогодні загострення у UA. , чи може нетвереза людина. Вже з двох разів пише якусь маячню. Допоможіть заспокоїти оцей потік флуду. Мені здається з першого разу твереза людина мала все зрозуміти. Але тут якась ментальна проблема. А з проблемами треба в поліклініку, а не в громадське місце.
UA написав:[ Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая. .
Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24».
Днепрогэс бахнули и было потом обсуждение где ПВО и т.д. Теперь все замолчали - восстанавливают. Для многих подрядчиков не плохая работа на 2 года. Недавно у них спрашивал, на сколько задержитесь в городе. Ответ до осени 25года точно, а далее по обстоятельствам. Деньги на восстановление есть. Думаю там масштабы по воровству средств будут в десятки выше, чем на строит. дорог.
fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
а о чём вы хотите читать на военной ветке, о розовых пони?
Дійсно, що ж ще обговорити на військовій гілці, як не прильоти по Україні? Казковий длбйб.
Wirująświatła написав:для тех у кого когнитивные нарушения, я беру инфу из открытых источников, это означает что враг может найти эту инфу где угодно.
Тобто розуміння того, навіщо ворог тиражує таку інфу через боти та колаборантів у вас відсутнє напрочуд? ЧТД. Казковий ... у квадраті.
Wirująświatła написав: и вишенка на торт. Если я что то размещаю, значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу.
Тиражувати контент, який допомагає ворогу, щоб дізнатися думку форумчан із цього питання Такі казковий ... у кубі. Сподіваюся, що мою думку ви почули. Не ображайтеся, то я ще м'яко висловилася.
fler написав:Дійсно, що ж ще обговорити на військовій гілці, як не прильоти по Україні?
война это ещё разрушения, а не только фантазии одной глупой курицы про смерть кадырова и делихманова.
fler написав:що мою думку ви почули. Не ображайтеся, то я ще м'яко висловилася.
если такие глупые люди как вы занимаются наукой будущее у нашей страны мрачненькое. Рожали бы вы детей и их воспитывали, а не форумчан. Я понимаю нереализованный материнский инстинкт, когда чешется срочно кого то повоспитывать. Я вам выше дал ссылки на первоисточники, вы уже накатали заяву в СБУ? или в материнский инстинкт такие заявы не входят?