BeneFuckTor написав:

fler, господи, як ви закумарили.

то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать?