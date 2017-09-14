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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9597959895999600>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:05

  pesikot написав:
  Игорь Алексеевич написав: С понедельника начнут. На праздники в Киеве были индусы и поляки. Плюс их освещали межд. СМИ. Так же на праздник в Киев прихало много др. межд. организаций. Зачем пуйлу бить по Киеву, что бы все СМИ по всему миру на первых страницах выставили этот обстрел.
А с понед. все разьедутся и тогда думаю он Киев не оставит в покое. Плюс возможно будут с понедельника др. события в мире и обстрелу Киева межд. СМИ не придадут такой сильной огласки.

А вот второй прогноз вообще не сыграл у И.А.
А что все ведущие зарубежные СМИ на первых страницах опубликовавли про обстрел Украины?. Если я не ошибаюсь, то заруб. новости дня пока всё ещё про арест Дурова.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Пон 26 сер, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:06

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
  fler написав:Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?
эксклюзивно сливаю вам источники пишите маляву в СБУ, шо поймали зраду

Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.

Психотип читача (а також розповсюджувача ) ХуОдеси розписано отут.

https://culturemeter.od.ua/populyarnyy- ... tam-40952/

Звідти оця позиція:я не буду допомагати ЗСУ ні прямо прямо донатами, ні опосередковано сплатою податків в бюджет держави
Психотип працює на знищення України.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:09

  fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
а о чём вы хотите читать на военной ветке, о розовых пони? я вам помогу ссылкой https://sovet.kidstaff.com.ua/

для тех у кого когнитивные нарушения, я беру инфу из открытых источников, это означает что враг может найти эту инфу где угодно. То что пишут в закрытых группах я нигде не размещаю. Поэтому некоторые обижаются, что контент не эксклюзивный)

и вишенка на торт. Если я что то размещаю, значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу. Мнение, а не стоны и вой. Разницу объяснить?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:14

  UA написав:Мне от что интересно
Хотаб не знает что крАкадил и вертолет МИ 24 это одно и тоже.
Это как сантехнику сказать принеси лерку, а он девушку приносит...



Модератори, у нас сьогодні загострення у UA. , чи може нетвереза людина. Вже з двох разів пише якусь маячню. Допоможіть заспокоїти оцей потік флуду.
Мені здається з першого разу твереза людина мала все зрозуміти. Але тут якась ментальна проблема. А з проблемами треба в поліклініку, а не в громадське місце.

  UA написав:[
Хотаб писал, шо из крАкадила шахеды неудобно сбивать, скорость большая.
.

Хотаб ніколи нічого не казав про «Шахед» vs «ми24».
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:15

Днепрогэс бахнули и было потом обсуждение где ПВО и т.д. Теперь все замолчали - восстанавливают. Для многих подрядчиков не плохая работа на 2 года. Недавно у них спрашивал, на сколько задержитесь в городе. Ответ до осени 25года точно, а далее по обстоятельствам. Деньги на восстановление есть. Думаю там масштабы по воровству средств будут в десятки выше, чем на строит. дорог.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler, господи, як ви закумарили.
то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать? або знову про шашлики козирь розповість?

А чи не лишня була інформація від УКРЕНЕРГО про продаж(експорт) енергії закордон.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:23

  BeneFuckTor написав:fler, господи, як ви закумарили.
то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать?

могли и в "главный трансформатор" попасть... Если бы йод - европейцы вряд ли бы молчали.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:27

  Wirująświatła написав:
  fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
а о чём вы хотите читать на военной ветке, о розовых пони?

Дійсно, що ж ще обговорити на військовій гілці, як не прильоти по Україні? Казковий длбйб.

  Wirująświatła написав:для тех у кого когнитивные нарушения, я беру инфу из открытых источников, это означает что враг может найти эту инфу где угодно.

Тобто розуміння того, навіщо ворог тиражує таку інфу через боти та колаборантів у вас відсутнє напрочуд? ЧТД. Казковий ... у квадраті.

  Wirująświatła написав: и вишенка на торт. Если я что то размещаю, значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу.

Тиражувати контент, який допомагає ворогу, щоб дізнатися думку форумчан із цього питання :shock: Такі казковий ... у кубі. Сподіваюся, що мою думку ви почули. Не ображайтеся, то я ще м'яко висловилася.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:31

Ангелочок

значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу


Все-таки більше нема с ким обговорити? Все як я і казав?
Так а навіщо погрожував, що підеш, якщо видалять?)
Воно ж від цього не зʼявляться ті, «чию думку ти хотів почути» 😃
Ми всі тут :D
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:35

  fler написав:Дійсно, що ж ще обговорити на військовій гілці, як не прильоти по Україні?
война это ещё разрушения, а не только фантазии одной глупой курицы про смерть кадырова и делихманова.
  fler написав:що мою думку ви почули. Не ображайтеся, то я ще м'яко висловилася.
если такие глупые люди как вы занимаются наукой будущее у нашей страны мрачненькое. Рожали бы вы детей и их воспитывали, а не форумчан. Я понимаю нереализованный материнский инстинкт, когда чешется срочно кого то повоспитывать. Я вам выше дал ссылки на первоисточники, вы уже накатали заяву в СБУ? или в материнский инстинкт такие заявы не входят?
Wirująświatła
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