Додано: Пон 26 сер, 2024 22:31

значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу





Тобто розуміння того, навіщо ворог тиражує таку інфу через боти та колаборантів у вас відсутнє напрочуд?





Все-таки більше нема с ким обговорити? Все як я і казав?Так а навіщо погрожував, що підеш, якщо видалять?)Воно ж від цього не зʼявляться ті, «чию думку ти хотів почути» 😃Ми всі тутА оце все серйозно..так, він не розуміє. Бо «психолог» понарошечний».У мене була дипломна робота по психології на тему «психотравмуючі фактори сучасного бою».Купа досліджень було вивчено і т.дТут і без досліджень зрозуміло, чому кожна сторона афішує в ЗМІ своі успіхи , і приховує поразки. Включно з засекречуванням втрат.Бо це «псмхотравиуючий фактор» для населення.Чому кацапські боти забігаючи в українські групи , поки їх не випиляли, перше що роблять, це публікують фото і відео трупів українських солдат? Бо це демотивує, це заганяє в депресію більшість людей. Депресія - це перший крок до зламу спротиву.Що робить наш герой? Це саме. Чому? Ні , не навмисно. Він не ворог і не працює на ворога. Він просто слабкий розумом.Чому заборонені в Україні , або не рекомендовані низка каналів? Бо вони саме цим і займаються.Віталіку ніхто не заборонить їх читати. Але товкти його тут, коли він це розносить - не зайве.