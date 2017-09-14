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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 95979598959996009601>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler, господи, як ви закумарили.
то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать? або знову про шашлики козирь розповість?

А чи не лишня була інформація від УКРЕНЕРГО про продаж(експорт) енергії закордон.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:23

  BeneFuckTor написав:fler, господи, як ви закумарили.
то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать?

могли и в "главный трансформатор" попасть... Если бы йод - европейцы вряд ли бы молчали.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:27

  Wirująświatła написав:
  fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.
а о чём вы хотите читать на военной ветке, о розовых пони?

Дійсно, що ж ще обговорити на військовій гілці, як не прильоти по Україні? Казковий длбйб.

  Wirująświatła написав:для тех у кого когнитивные нарушения, я беру инфу из открытых источников, это означает что враг может найти эту инфу где угодно.

Тобто розуміння того, навіщо ворог тиражує таку інфу через боти та колаборантів у вас відсутнє напрочуд? ЧТД. Казковий ... у квадраті.

  Wirująświatła написав: и вишенка на торт. Если я что то размещаю, значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу.

Тиражувати контент, який допомагає ворогу, щоб дізнатися думку форумчан із цього питання :shock: Такі казковий ... у кубі. Сподіваюся, що мою думку ви почули. Не ображайтеся, то я ще м'яко висловилася.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:31

Ангелочок

значит меня интересует мнение форумчан по этому вопросу


Все-таки більше нема с ким обговорити? Все як я і казав?
Так а навіщо погрожував, що підеш, якщо видалять?)
Воно ж від цього не зʼявляться ті, «чию думку ти хотів почути» 😃
Ми всі тут :D

Тобто розуміння того, навіщо ворог тиражує таку інфу через боти та колаборантів у вас відсутнє напрочуд?



А оце все серйозно..
так, він не розуміє. Бо «психолог» понарошечний».
У мене була дипломна робота по психології на тему «психотравмуючі фактори сучасного бою».
Купа досліджень було вивчено і т.д

Тут і без досліджень зрозуміло, чому кожна сторона афішує в ЗМІ своі успіхи , і приховує поразки. Включно з засекречуванням втрат.
Бо це «псмхотравиуючий фактор» для населення.
Чому кацапські боти забігаючи в українські групи , поки їх не випиляли, перше що роблять, це публікують фото і відео трупів українських солдат? Бо це демотивує, це заганяє в депресію більшість людей. Депресія - це перший крок до зламу спротиву.

Що робить наш герой? Це саме. Чому? Ні , не навмисно. Він не ворог і не працює на ворога. Він просто слабкий розумом.
Чому заборонені в Україні , або не рекомендовані низка каналів? Бо вони саме цим і займаються.
Віталіку ніхто не заборонить їх читати. Але товкти його тут, коли він це розносить - не зайве.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 22:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:нема с ким обговорити?


Поважний пан хотаб.

Без ніяких докорів та іншого. Просто помітьте що за останні 7 днів у вас на 12 повідомлень більше від віталіана, а Ви раніше неодноразово акцентували на цьому увагу.
Ви повернулися з океанів?))
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:46

BeneFuckTor

Просто помітьте що за останні 7 днів


І це ви ще за останню годину не рахували!! :lol:

А за місяць, рік? Як там справи?) Отож)) тут вам не зручно їх приводити))
Ви давно зайнялись маніпуляціями цифрами? :D
Я все одно не буду намагатись вам сподобатись)) хоч ви і жалкуєте за мною тим, пару років тому))
Яка мета питання про мене особисто?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:52

  BeneFuckTor написав:Без ніяких докорів та іншого. Просто помітьте що за останні 7 днів у вас на 12 повідомлень більше від віталіана, а Ви раніше неодноразово акцентували на цьому увагу.
он постоянно завидовал моему количеству сообщений и наконец меня переплюнул. Предлагаю поздравить хотаба медалькой на всю спину.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:58

  BeneFuckTor написав:fler, господи, як ви закумарили.
то якийсь бред про закордонців, то якийсь бред з марафона, то якийсь бред про військових, то якийсь бред про розповсюдження.

Цікаво чому графік по Україні +7/-17, невже якусь аес роздовбали... може і не роздовбали, але щось там сталося. Може потрібно якийсь йод закупать? або знову про шашлики козирь розповість?

А чи не лишня була інформація від УКРЕНЕРГО про продаж(експорт) енергії закордон.

експорт іде, не пропадати ж добру
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 22:58

  Василь-Рівне написав:хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста?


Ну вот на Бельгию нападала Германия, разрушали их города, убивали их детей - но это как бы не мешает немецкому языку быть официальным в Бельгии
katso
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Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:00

  Hotab написав:
  fler написав:Тобто відповіді на питання "Навіщо ви розповсюджуєте інфу про прильоти по нашим об'єктам?" у вас немає? Уточню тоді. Що ви хочете показати цими фото/відео? Який ви Д.Білан? Чекаю відповіді.


Психотип працює на знищення України.

Проблема в тому, що таких, як він, тут ще багато(((. Одному сьогодні вкотре пояснювали про ворожу мову, іншому - про лайняні відоси і т.д. Все марно. Рівень тупізни зашкалює. Начитаються кацапської іпсятини та несуть сюди свій переляк. Мислити, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки навіть не намагаються (не здатні чи шо?).
Ну як психолог може не розуміти, що викладення прильотів - це не лише про корегування ударів, а в першу чергу - це про психологічний тиск, вплив на свідомість умовних Бенефакторів, Успіхів, Шмідтів і т.п., які не дуже розбірливі щодо джерел інформації і ще менше вміють аналізувати прочитане, але галас піднімуть той, що треба ворогу?
fler
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