Бетон написав:[ .................... без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав. Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры. Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
"Говорите и вы". Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон. Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста. Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
Спасибо посмотрю. Что я могу говорить. Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся. То они договорились по зерну. То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике. О чём ещё они договаривались и будут
По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас. По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры. "говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.
Особисто у мене, гордість та неймовірне захоплення нашими ЗСУ, зокрема військами ППО 🔥, яким лише за сьогодні вдалося зберегти безліч життів українців.
Мені лінь шукати цитати домашніх хомʼяків , на кшталт: «Є ті що воюють на фронті, а є всі інші» (с) hunter “Ненавижу всех вот этих по городу бродящих в форме.. Почему они не на фронте?» (не будемо уточнювати) «Тыловые крысы.. Мой знакомый машину поменял» (наша інформаційна телеграмна підтримка тут, працює на клавіатурі не згинаючи пальці!) Ну і багато інших… Дуже багато людей працює на перемогу не в першій траншеї. Але хомʼяки з дивану обмежені розумом , цього не розуміють.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
BeneFuckTor написав:нельзя делить общество, людям не доходит, вы делаете врагов своими руками.
сегодня был на детской площадке, специально посидел на лавочке послушать на каком языке общаются. Русский/украинский всё вперемешку. Детям пофиг. Помню я от школы танцев ездил с группой одногодок в Польшу, мы просто шли на ближайшую площадку и с нами охотно общались, не зная языков мы отлично понимали друг друга. А сейчас на одном языке понимания между людьми нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Дети понимают и русский и украинский и польский и английский. Им по барабану языковый барьер. Политики кидаюи вброс через СМИ и народ давай обсуждать и руеаться. Потом утихает. Перед выборами для баллов опять тема становится №1. Начинаются даже шоу по ТВ с Савиком и Масийчук. И опять пошло....поехало... Ругаются, выходят на митинги и т.д.
Бетон написав:[ .................... без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав. Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры. Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
"Говорите и вы". Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон. Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста. Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
Спасибо посмотрю. Что я могу говорить. Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся. То они договорились по зерну. То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике. О чём ещё они договаривались и будут По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас. По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры. "говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.
Кому это "нам" Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли. ОП - это нанятый нами орган. Он должен говорить то, что мы ему поручим. А говорят они и делают то, что им хочется, пока их хотелки не перерастают в катастрофу и скрыть не получается из-за скандала, как с яйцами .
А куда подувался мыслитель борец с империалистическими хищниками Данилов? Он много наговорил. Ушёл по-английски
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 27 сер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.