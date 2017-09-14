RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9598959996009601>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:23

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:[
....................
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть

"Говорите и вы". :)
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.

Спасибо посмотрю.
Что я могу говорить.
Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся.
То они договорились по зерну.
То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде"
Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.
О чём ещё они договаривались и будут

По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас.
По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры.
"говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29868
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:30

Шановні форумчани, закликаю, повернутися до теми нашої гілки, а не переходити на особистості!

Особисто у мене, гордість та неймовірне захоплення нашими ЗСУ, зокрема військами ППО 🔥, яким лише за сьогодні вдалося зберегти безліч життів українців.

Зображення

Всі Ваші повідомлення переглянула і дуже рада, що з Вами все добре.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4282
З нами з: 14.09.13
Подякував: 997 раз.
Подякували: 1968 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:41

  fler написав:
  _hunter написав: вы прочитали в кацапоканалах новости о подготовке, но "не заметили" заявление лаврова о переговорах? 🤔

Звідки такі вигадки? Про перемовини купа високопосадовців рф періодично волали, включаючи пу. Однак, у мене скептичне ставлення до переговорів з терористами.

Как вы себе представляете окончание войны?
Парад ВСУ на Красной площади?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 29868
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5288 раз.
Подякували: 4825 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:47

Ірина_

Особисто у мене, гордість та неймовірне захоплення нашими ЗСУ, зокрема військами ППО 🔥, яким лише за сьогодні вдалося зберегти безліч життів українців.


Мені лінь шукати цитати домашніх хомʼяків , на кшталт:
«Є ті що воюють на фронті, а є всі інші» (с) hunter
“Ненавижу всех вот этих по городу бродящих в форме.. Почему они не на фронте?» (не будемо уточнювати)
«Тыловые крысы.. Мой знакомый машину поменял» (наша інформаційна телеграмна підтримка тут, працює на клавіатурі не згинаючи пальці!)
Ну і багато інших…
Дуже багато людей працює на перемогу не в першій траншеї. Але хомʼяки з дивану обмежені розумом , цього не розуміють.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 26 сер, 2024 23:49, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 13096
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:48

  ЛАД написав:То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.

За яку суму особисто ви підете палить автівки військових?
PS: Ніякої політики, тільки бізнес. Напишіть тільки суму.
Востаннє редагувалось Water в Вів 27 сер, 2024 00:15, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:50

  BeneFuckTor написав:нельзя делить общество, людям не доходит, вы делаете врагов своими руками.
сегодня был на детской площадке, специально посидел на лавочке послушать на каком языке общаются. Русский/украинский всё вперемешку. Детям пофиг. Помню я от школы танцев ездил с группой одногодок в Польшу, мы просто шли на ближайшую площадку и с нами охотно общались, не зная языков мы отлично понимали друг друга. А сейчас на одном языке понимания между людьми нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 26 сер, 2024 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24682
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:на каком языке общаются
Дети понимают и русский и украинский и польский и английский. Им по барабану языковый барьер. Политики кидаюи вброс через СМИ и народ давай обсуждать и руеаться. Потом утихает. Перед выборами для баллов опять тема становится №1. Начинаются даже шоу по ТВ с Савиком и Масийчук. И опять пошло....поехало... Ругаются, выходят на митинги и т.д.
Игорь Алексеевич
 
Повідомлень: 8184
З нами з: 13.09.09
Подякував: 110 раз.
Подякували: 844 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 26 сер, 2024 23:57

  fler написав:Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені.

Цікава історія. І за ЗЕ проффесорка не голосувала? Невже? Нє вєрю.
Water
 
Повідомлень: 2455
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 00:00

  ЛАД написав:
  Бетон написав:
  Бетон написав:[
....................
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть

"Говорите и вы". :)
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.

Спасибо посмотрю.
Что я могу говорить.
Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся.
То они договорились по зерну.
То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде"
Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.
О чём ещё они договаривались и будут
По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас.
По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры.
"говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.

Кому это "нам"
Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли.
ОП - это нанятый нами орган. Он должен говорить то, что мы ему поручим. А говорят они и делают то, что им хочется, пока их хотелки не перерастают в катастрофу и скрыть не получается из-за скандала, как с яйцами .

А куда подувался мыслитель борец с империалистическими хищниками Данилов? Он много наговорил.
Ушёл по-английски
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 27 сер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3214
З нами з: 17.12.22
Подякував: 88 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9598959996009601>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65197
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226024
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 712723
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (5657)
26.08.2024 22:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.