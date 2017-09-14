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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 сер, 2024 00:04
Water написав: fler написав:
Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені.
Цікава історія. І за ЗЕ проффесорка не голосувала? Невже? Нє вєрю.
Вони вважають, що голосування це прикол. Наслідків не має. Так, папріколу прийти розвіятись. Важною людиною відчути
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