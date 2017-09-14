|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 26 сер, 2024 23:52
Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 26 сер, 2024 23:57
fler написав:
Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені.
Цікава історія. І за ЗЕ проффесорка не голосувала? Невже? Нє вєрю.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2457
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 00:00
ЛАД написав: Бетон написав: Бетон написав:
[
....................
без суда - с каждого утюга в ухылянтсве и причинах всех бед на фронте. Вспоминяют про обязанности без прав.
Вас это не касается, вам это чуждо. Вам не грозит арест, например, квартиры.
Не я сказал, что нельзя говорить с террористами, а власть
"Говорите и вы".
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678
- посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
Спасибо посмотрю.
Что я могу говорить.
Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся.
То они договорились по зерну.
То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде"
Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.
О чём ещё они договаривались и будут
По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас.
По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры.
"говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.
Кому это "нам"
Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли.
ОП - это нанятый нами орган. Он должен говорить то, что мы ему поручим. А говорят они и делают то, что им хочется, пока их хотелки не перерастают в катастрофу и скрыть не получается из-за скандала, как с яйцами .
А куда подувался мыслитель борец с империалистическими хищниками Данилов? Он много наговорил.
Ушёл по-английски
Востаннє редагувалось Бетон
в Вів 27 сер, 2024 00:01, всього редагувалось 1 раз.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 00:04
Water написав: fler написав:
Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені.
Цікава історія. І за ЗЕ проффесорка не голосувала? Невже? Нє вєрю.
Вони вважають, що голосування це прикол. Наслідків не має. Так, папріколу прийти розвіятись. Важною людиною відчути
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3214
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 204 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 00:30
Бетон
Важною людиною відчути
Не знаю хто там йдучи на дільницю відчуває себе «важною людиною».
Майже всі кого знаю, йдуть з думкою «щоб не проголосували за мене, хоча б знищу бюлетень» (якщо нема переконання за кого). Сам пару раз ходив з такою думкою, бо не мав впевненості кому дати голос. Але ходив завжди, за винятком коли був десь в АТО , куди не завжди довозили , чи довозили, але був зайнятий дуже.
Може вдасться з цієї ситуації щось виловити:
👆 "ЦЕ ПОСИЛИТЬ БЕЗПЕКУ ЖИТТЯ"
Після комбінованої ракетної атаки Росії по Україні 26 серпня, яка стала наймасовішою за час війни, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель звернувся до Заходу із закликом. Він наголосив на необхідності зняти обмеження на використання Україною західного озброєння проти об'єктів на території Росії.
👉 "Я повторюю, що зняття обмежень на використання можливостей проти російських військових, які брали участь в агресії проти України, відповідно до міжнародного права зміцнить самооборону України, убезпечить життя та скоротить руйнування в Україні", – написав Боррель в соціальній мережі Х.
За словами топдипломата ЄС, Росія посилила свою агресію, відновивши масовані атаки по всій Україні, націлені на цивільну інфраструктуру, включаючи гідроелектростанції, що призвело до жертв.
👉 "Україні зараз потрібні системи ППО", – додав він.
Боррель зазначив, що обговорить це питання з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою та главами МЗС країн-членів ЄС на неформальній зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС у четвер.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 13097
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 355 раз.
- Подякували: 2266 раз.
-
- Профіль
-
1
3
2
Додано: Вів 27 сер, 2024 00:39
ЛАД написав:
Поверьте, мне для этого понадобится дня три. Для того, чтобы "шпрехать".
Но думать при этом я буду, скорее всего, на русском.
А ви спробуйте, подивитесь як ви будете думать.
У меня много знакомых, уехавших очень давно. Они свободно "шпрехают" на немецком, английском, иврите. Но думают на русском.
Ви так впевнено за всіх кажете.
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2457
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 00:48
ЛАД написав:
Удручает на форуме безграмотность (очень слабое знание истории, больше исторических мифов)
З вашого боку так, ви все будуєте на кацапських міфах.
Где и когда я писал, что в войне виноваты ""житєлі Западной Украіни і майдан"?
А ви всюди це писали, крайній раз у вихідні дні, модератори потерли, але особисто я встиг прочитать.
Писал только о том, что нельзя вести себя как слон в посудной лавке. Имея рядом соседа в несколько раз крупнее и сильнее тебя, это надо учитывать, а не кричать: "Москаляку на гилляку". Политики использовали антироссийские настроения части населения зап. Украины. Не знаю, зачем и кому это было нужно. Когда-то историки ответят на эти вопросы.
Как-бы чаво не вышло.
Ви, як знаток історії, скажіть, звідки пішов вислів "Москаляку на гілляку"?
Якщо напишете за УПА, то це і є кацапські наративи.
И уже не раз писал - Евромайдан декабря очень заметно отличался от январского и, тем более, февральского Майдана. Почему и благодаря кому происходила такая эволюция, тоже интересный вопрос, на который ещё предстоит найти ответы. Уверен, что это не произошло без сильного влияния извне (причём, скорее всего, и с востока, и с запада).
І для того, шоб все це завершить, как-бы чего не вышло, ви поїхали на Антимайдан? Багато платили?
-
Water
-
-
- Повідомлень: 2457
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 60 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 01:07
lapay написав:
.................
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Может, проблема в том, что "усієї західної зброї" слишком мало?
За 2,5 года войны я, по-моему, ни разу не слышал, чтобы был хотя бы паритет в артиллерии.
А "Південь просрали за три дні" практически без той "усієї західної зброї".
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.
Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
1. "пасіонарії на Майдані" не думали о реформах и не имели никаких планов реформ. Думали только о том, как свергнуть Януковича. Добились, свергли. Всё. Больше им ничего было не нужно.
2. На фронте сражаются не только и, более того, не столько пассионарии, а в большинстве обычные украинцы. И они не "рятують більшість від їх тупого вибору", а "рятують" от Путина и оккупации.
3. Люди практически никогда не воюют за "національну ідентичність". Воюют за хорошую жизнь и собственные интересы (почти исключительно экономические). В это понятие входят, в частности "підвищені пенсії, знижена комуналка і безкоштовні екскурсії для дітей". Те же крестовые походы якобы во имя освобождения Гроба Господня имели вполне земные и даже приземлённые мотивы. Хотя, конечно, были фанатики, которые действительно сражались именно "за Гроб Господень".
Я это, в общем-то, осуждаю. Ну, так я же "совок".
А современные "не совки": "За кого воевать? За жрущих в три горла?"
Захід стримував відморожнний Совок штампуванням ракет і міністрами-комуністами. Порошенко діяв аналогічно - ракетна програма і ілюзія повторення грузинського варіанта реваншу в Україні.
Не смешно. Порошенко стримував Путина ракетной программой.
Не очень понял насчёт "ілюзії повторення грузинського варіанта реваншу в Україні".
Вы имеете ввиду, что Порошенко давал волю Медведчуку и прочим для поддержания иллюзий у Путина?
Ну да. И в этих же целях добивался томоса, укреплял связи с Европой, записывал в Конституцию стремление в НАТО, рвал связи с РФ. Путин до сих пор не вырос из детского сала?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29870
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Вів 27 сер, 2024 01:25
Water написав: ЛАД написав:
То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.
За яку суму особисто ви підете палить автівки військових?
PS: Ніякої політики, тільки бізнес. Напишіть тільки суму.
До чого тут особисто Лад? За яку суму особисто Ви підете займатись проституцією?) Представляєте є люди які не тіки із любві до процесу займаються нею. )
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 1224
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 44 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 01:26
Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня.
А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".
У вас вообще хоть какая-то логика присутствует?
И ничего, что "У листопаді 2021 року Дмитрука виключили з фракції "Слуга народу"? Т.е. ещё даже до войны.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29870
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65197
|
|
|1493
|226025
|
|
|6076
|712733
|
|