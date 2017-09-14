Додано: Вів 27 сер, 2024 01:07

lapay написав: .................

Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні. .................Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.

Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей.

Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.

Захід стримував відморожнний Совок штампуванням ракет і міністрами-комуністами. Порошенко діяв аналогічно - ракетна програма і ілюзія повторення грузинського варіанта реваншу в Україні.

Может, проблема в том, что "усієї західної зброї" слишком мало?За 2,5 года войны я, по-моему, ни разу не слышал, чтобы был хотя бы паритет в артиллерии.А "Південь просрали за три дні" практически без той "усієї західної зброї".1. "пасіонарії на Майдані" не думали о реформах и не имели никаких планов реформ. Думали только о том, как свергнуть Януковича. Добились, свергли. Всё. Больше им ничего было не нужно.2. На фронте сражаются не только и, более того, не столько пассионарии, а в большинстве обычные украинцы. И они не "рятують більшість від їх тупого вибору", а "рятують" от Путина и оккупации.3. Люди практически никогда не воюют за "національну ідентичність". Воюют за хорошую жизнь и собственные интересы (почти исключительно экономические). В это понятие входят, в частности "підвищені пенсії, знижена комуналка і безкоштовні екскурсії для дітей". Те же крестовые походы якобы во имя освобождения Гроба Господня имели вполне земные и даже приземлённые мотивы. Хотя, конечно, были фанатики, которые действительно сражались именно "за Гроб Господень".Я это, в общем-то, осуждаю. Ну, так я же "совок".А современные "не совки": "За кого воевать? За жрущих в три горла?"Не смешно. Порошенко стримував Путина ракетной программой.Не очень понял насчёт "ілюзії повторення грузинського варіанта реваншу в Україні".Вы имеете ввиду, что Порошенко давал волю Медведчуку и прочим для поддержания иллюзий у Путина?Ну да. И в этих же целях добивался томоса, укреплял связи с Европой, записывал в Конституцию стремление в НАТО, рвал связи с РФ. Путин до сих пор не вырос из детского сала?