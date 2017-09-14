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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9598959996009601

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 01:53

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:Незнание истории не освобождает от ответственности. :)
Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів".

Я розумію, що рашистські методички наполягають на розкручуванні брехні про "дружелюбність" рашистької мови і маніпуляцій щодо мов В Канаді та Швейцарії. Але не всі тут ідіоти як рахують рашисти і ЛАД особисто. Не викручуйтесь і не маніпулюйте - хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста? Га? Розказати хто в нас це робить? Га? Російська мова на даний час це мова ворога і окупанта, з піною з рота захищати її можуть лише посібники окупанта, чи не так?

Языки не бывают дружелюбными или не дружелюбными. Такими бывают государства, люди, но не языки.
Не нравятся вам Канада и Швейцария, возьмите Индию. Они точно были не просто оккупированы, а являлись колонией Англии. Тем не менее, борясь за свободу, они не боролись с англ. языком. И он остался одним из официальных языков Индии.
На русском языке говорят миллионы украинцев. И то, что враг говорит на таком же языке не мешает ему оставаться врагом. В истории есть достаточно много примеров гражданских войн, в которых враги, естественно, говорили на одном и том же языке. Но это не мешало им быть жестокими врагами. Более того, бывало, что брат шёл на брата, а сын на отца.
Так что историю вам подучить бы не помешало. Может быть, это научило бы вас понимать, что не стоит любого человека, в чём-то несогласного с вами, считать врагом и клеить ярлыки. Заодно не считать всех. кто с вами не согласен "посібником окупанта". С такими заявлениями вы сами становитесь "посібником окупанта".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:04

  Water написав:
  ЛАД написав:То, что есть целеуказание, поджоги военных машин и т.п., знаю. Но это далеко не всегда от ждунов. Очень часто просто за деньги без всяких политических убеждений.

За яку суму особисто ви підете палить автівки військових?
PS: Ніякої політики, тільки бізнес. Напишіть тільки суму.

Я совок.
Ни за какую.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:10

  Бетон написав:
  Water написав:
  fler написав:Вибачте, я не обирала цю владу, тому не присвоюйте її мені.

Цікава історія. І за ЗЕ проффесорка не голосувала? Невже? Нє вєрю.

Вони вважають, що голосування це прикол. Наслідків не має. Так, папріколу прийти розвіятись. Важною людиною відчути

ПроФФесорка околовсяческих наук в 35 лет :shock:
Голосовать по приколу :shock:
Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами :mrgreen:
Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса
И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:21

  Бетон написав:..............
Кому это "нам"
Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли.

Ни родственников, ни акций не имею. Доходов от "Нибулона" тоже. Но продажа ими зерна на экспорт приносит доходы государству. В частности, за счёт этого государство платит пенсии, стипендии, зарплаты солдатам, врачам, учителям.
ОП - это нанятый нами орган. Он должен говорить то, что мы ему поручим. А говорят они и делают то, что им хочется, пока их хотелки не перерастают в катастрофу и скрыть не получается из-за скандала, как с яйцами .

Как вы реально представляете себе" "ОП говорит то, что мы ему поручим"?
По поводу каждой сказанной фразы они должны проводить референдум (прежде, чем сказать)?
Скандал с яйцами никак не связан со словами ОП.

А куда подувался мыслитель борец с империалистическими хищниками Данилов? Он много наговорил.
Ушёл по-английски

Скорее, не он ушёл, а его ушли.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 сер, 2024 02:27, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:24

Water
Не буду грубить, поэтому просто - отвянь.

P.s. Просмотрел удалённые сообщения. Удалено единственное - detroytred"у по поводу песикота.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:38

  fler написав:
  Wirująświatła написав:
  UA написав:У меня по виде с ГЭС/ГАЭС один вопрос.
Где охрана стратегического объекта?

В 80е, там на пленочный фотоапарат с друзами сфотографироваться не давали.
Режимный объект.

по сети гуляет еще одно видео где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем. Если найду в открытых каналах залью.

Навіщо? Ви корисний ідіот чи свідомий колаборант? Невже на десятому році війни не доходить, що розповсюджувати таку інформацію - це працювати на ворога?

Интересно, тг-канал Обозревателя к какой категории относится - к "корисним ідіотам чи свідомим колаборантам"?
Видео, "где вертушка гоняется за шахедом над киевским морем" - https://t.me/uaobozrevatel/131718.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:44

Faceless
В Харькове задержан "идейный" агент, который выслеживал для ФСБ систему Patriot - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/08/26/7471941/
Он согласился передавать представителю государства-агрессора необходимую информацию для проведения подрывной деятельности против Украины.

Для выполнения вражеского задания фигурант ездил по Харькову на служебном авто якобы выполняя свою работу, однако на самом деле скрыто фиксировал места дислокации украинских защитников и военной техники.

Также мужчина пытался найти расположение зенитно-ракетных комплексов Patriot в городе.
............
Установлено, что фигурант работал за "идею", деньги за работу на врага он не получал.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 02:49

К вопросу о нашей экономике.
«Кешбек положительно повлияет на продажи товаров украинского производства, ожидаем, что их доля в продажах вырастет примерно на 30%», — говорит коммерческий директор Rozetka Татьяна Моисеенко. Сейчас самая высокая доля продаж товаров украинских производителей в категориях товары для дома (30%), мода (18%), FMCG (15%), добавила Мойсеенко.

https://biz.nv.ua/consmarket/nacionalnyy-keshbek-2024-kak-riteylery-otnosyatsya-k-programme-50445337.html
"Самые высокие доли" не потрясают воображение. :)

И об эл-энергии. Света у меня не было с 10.30 до примерно 14.00.
Но уличное освещение сегодня уже не работало. Попраздновали 3 дня и хватит.
ЛАД
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