Додано: Вів 27 сер, 2024 01:53

Василь-Рівне написав: ЛАД написав: Незнание истории не освобождает от ответственности.

Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів". Незнание истории не освобождает от ответственности.Если покопаться в истории, то можно усомниться в том, что "офіційні мови в тій же Канади та Швейцарії це не мови окупантів".

Я розумію, що рашистські методички наполягають на розкручуванні брехні про "дружелюбність" рашистької мови і маніпуляцій щодо мов В Канаді та Швейцарії. Але не всі тут ідіоти як рахують рашисти і ЛАД особисто. Не викручуйтесь і не маніпулюйте - хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста? Га? Розказати хто в нас це робить? Га? Російська мова на даний час це мова ворога і окупанта, з піною з рота захищати її можуть лише посібники окупанта, чи не так? Я розумію, що рашистські методички наполягають на розкручуванні брехні про "дружелюбність" рашистької мови і маніпуляцій щодо мов В Канаді та Швейцарії. Але не всі тут ідіоти як рахують рашисти і ЛАД особисто. Не викручуйтесь і не маніпулюйте - хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста? Га? Розказати хто в нас це робить? Га? Російська мова на даний час це мова ворога і окупанта, з піною з рота захищати її можуть лише посібники окупанта, чи не так?

Языки не бывают дружелюбными или не дружелюбными. Такими бывают государства, люди, но не языки.Не нравятся вам Канада и Швейцария, возьмите Индию. Они точно были не просто оккупированы, а являлись колонией Англии. Тем не менее, борясь за свободу, они не боролись с англ. языком. И он остался одним из официальных языков Индии.На русском языке говорят миллионы украинцев. И то, что враг говорит на таком же языке не мешает ему оставаться врагом. В истории есть достаточно много примеров гражданских войн, в которых враги, естественно, говорили на одном и том же языке. Но это не мешало им быть жестокими врагами. Более того, бывало, что брат шёл на брата, а сын на отца.Так что историю вам подучить бы не помешало. Может быть, это научило бы вас понимать, что не стоит любого человека, в чём-то несогласного с вами, считать врагом и клеить ярлыки. Заодно не считать всех. кто с вами не согласен "посібником окупанта". С такими заявлениями вы сами становитесь "посібником окупанта".