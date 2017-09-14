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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 сер, 2024 07:07
fler написав:
Проблема в тому, що таких, як він, тут ще багато(((. Одному сьогодні вкотре пояснювали про ворожу мову, іншому - про лайняні відоси і т.д. Все марно. Рівень тупізни зашкалює. Начитаються кацапської іпсятини та несуть сюди свій переляк. Мислити, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки навіть не намагаються (не здатні чи шо?).
Ну як психолог може не розуміти, що викладення прильотів - це не лише про корегування ударів, а в першу чергу - це про психологічний тиск, вплив на свідомість умовних Бенефакторів, Успіхів, Шмідтів і т.п., які не дуже розбірливі щодо джерел інформації і ще менше вміють аналізувати прочитане, але галас піднімуть той, що треба ворогу?
Мдаааа... тетку в разнос понесло...
1) Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день. Это сколько там процентов от населения? шото около погрешности?
2) Психологичний тиск на 10 форумчан? Ну 20... Вам напомнить, как вы там базарили с ДЩВшником, который рассказывал про 2%-ю вероятность остаться целым за мемсяц? Или у вас это другое? )))
Флер, мадам, вам следует дождаться свежих методичек, чтоб так не лажать. Оно же видно когда вы от себя пишите - так глупость глупейшая. А как с методички - так вроде и на правду похоже
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dimo_0n
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Додано: Вів 27 сер, 2024 07:07
Wirująświatła написав: sens написав:
Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.
Наприклад Старлінк та Ecoflow
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Додано: Вів 27 сер, 2024 07:31
dimo_0n написав:
Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.
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Додано: Вів 27 сер, 2024 07:48
5760853 :барабашов написав:
Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами
Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса
И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина
Все таки есть патриоты ....и не простые .
По видимому в час ночи , вылез с блиндажа замкомбата , волоча за собой раненые ногу и голову .
Дотянувшись наконец до компа руками , искалеченными водкой , селедкой , а то и галопередолом , решил передать тайное послание всему миру .
Разрешили курить ! (это сразу заметно )
Рекомендации где лучше и покрепче ( Кандагара и Медельина )
Подсказка всем куда прикручивать лазеры к Химарсам ( пока не знаю что это )
Майорополковник -курение Кандагара и Медельина дает о себе знать и плющит не по детски
Апогей -мечта попасть к психиатру-некропатологу с Кичкаса .
У вас нет шансов, без мозгов это сделать очень тяжело .
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Додано: Вів 27 сер, 2024 07:59
Wirująświatła написав: dimo_0n написав:
Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.
Точно, давит .
Вот недавно ты на ТЕСТЕРА давил , так он тебе по полочкам разложил , кто ты есть и насколько талантлив .
Не льсти себе .
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