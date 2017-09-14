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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9599960096019602

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Проблема в тому, що таких, як він, тут ще багато(((. Одному сьогодні вкотре пояснювали про ворожу мову, іншому - про лайняні відоси і т.д. Все марно. Рівень тупізни зашкалює. Начитаються кацапської іпсятини та несуть сюди свій переляк. Мислити, аналізувати причинно-наслідкові зв'язки навіть не намагаються (не здатні чи шо?).
Ну як психолог може не розуміти, що викладення прильотів - це не лише про корегування ударів, а в першу чергу - це про психологічний тиск, вплив на свідомість умовних Бенефакторів, Успіхів, Шмідтів і т.п., які не дуже розбірливі щодо джерел інформації і ще менше вміють аналізувати прочитане, але галас піднімуть той, що треба ворогу?

Мдаааа... тетку в разнос понесло...
1) Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день. Это сколько там процентов от населения? шото около погрешности?
2) Психологичний тиск на 10 форумчан? Ну 20... Вам напомнить, как вы там базарили с ДЩВшником, который рассказывал про 2%-ю вероятность остаться целым за мемсяц? Или у вас это другое? )))

Флер, мадам, вам следует дождаться свежих методичек, чтоб так не лажать. Оно же видно когда вы от себя пишите - так глупость глупейшая. А как с методички - так вроде и на правду похоже :)
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:07

  Wirująświatła написав:
  sens написав:Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.

Наприклад Старлінк та Ecoflow
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:31

  dimo_0n написав:Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:48

5760853 :барабашов написав:Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами :mrgreen:
Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса
И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина


Все таки есть патриоты ....и не простые .
По видимому в час ночи , вылез с блиндажа замкомбата , волоча за собой раненые ногу и голову .
Дотянувшись наконец до компа руками , искалеченными водкой , селедкой , а то и галопередолом , решил передать тайное послание всему миру .

Разрешили курить ! (это сразу заметно )
Рекомендации где лучше и покрепче ( Кандагара и Медельина )
Подсказка всем куда прикручивать лазеры к Химарсам ( пока не знаю что это )
Майорополковник -курение Кандагара и Медельина дает о себе знать и плющит не по детски
Апогей -мечта попасть к психиатру-некропатологу с Кичкаса .
У вас нет шансов, без мозгов это сделать очень тяжело .
холява
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:59

  Wirująświatła написав:
  dimo_0n написав:Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.



Точно, давит .
Вот недавно ты на ТЕСТЕРА давил , так он тебе по полочкам разложил , кто ты есть и насколько талантлив .

Не льсти себе .
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  #<1 ... 9599960096019602
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