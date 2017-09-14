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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9599960096019602

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 70
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
13
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 70
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:48

5760853 :барабашов написав:Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами :mrgreen:
Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса
И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина


Все таки есть патриоты ....и не простые .
По видимому в час ночи , вылез с блиндажа замкомбата , волоча за собой раненые ногу и голову .
Дотянувшись наконец до компа руками , искалеченными водкой , селедкой , а то и галопередолом , решил передать тайное послание всему миру .

Разрешили курить ! (это сразу заметно )
Рекомендации где лучше и покрепче ( Кандагара и Медельина )
Подсказка всем куда прикручивать лазеры к Химарсам ( пока не знаю что это )
Майорополковник -курение Кандагара и Медельина дает о себе знать и плющит не по детски
Апогей -мечта попасть к психиатру-некропатологу с Кичкаса .
У вас нет шансов, без мозгов это сделать очень тяжело .
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 07:59

  Wirująświatła написав:
  dimo_0n написав:Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.



Точно, давит .
Вот недавно ты на ТЕСТЕРА давил , так он тебе по полочкам разложил , кто ты есть и насколько талантлив .

Не льсти себе .
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 08:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня.
А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".

Ну добре. А без відео, невже так важко пригадати прізвища, ну хоча б тих 5-6 дефективних менеджерів і чим вони займались на момент 14 року? Чим займався сам Зе з усім своїм кварталом?...
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 сер, 2024 08:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 08:54

  Бетон написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:"Говорите и вы". :)
Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон.
Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста.
Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.

Спасибо посмотрю.
Что я могу говорить.
Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся.
То они договорились по зерну.
То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде"
Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике.
О чём ещё они договаривались и будут
По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас.
По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры.
"говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.

Кому это "нам"
Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли.


вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...



Это ж сколько должно капнуть, чтоб перекрыть потребности?) Какой процент перекрывает этот налог с зерна?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:11

  Hotab написав:Ірина_

Особисто у мене, гордість та неймовірне захоплення нашими ЗСУ, зокрема військами ППО 🔥, яким лише за сьогодні вдалося зберегти безліч життів українців.


Мені лінь шукати цитати домашніх хомʼяків , на кшталт:
«Є ті що воюють на фронті, а є всі інші» (с) hunter
“Ненавижу всех вот этих по городу бродящих в форме.. Почему они не на фронте?» (не будемо уточнювати)
«Тыловые крысы.. Мой знакомый машину поменял» (наша інформаційна телеграмна підтримка тут, працює на клавіатурі не згинаючи пальці!)
Ну і багато інших…
Дуже багато людей працює на перемогу не в першій траншеї. Але хомʼяки з дивану обмежені розумом , цього не розуміють.

Тем временем одна из меганезаменяемых вакансий, которые вообще невозможно закрыть - ушла за одну рабочую неделю :D

https://www.work.ua/jobs/5750646/
Льотчик-штурман
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:12

  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...



Это ж сколько должно капнуть, чтоб перекрыть потребности?) Какой процент перекрывает этот налог с зерна?

Возврат НДС там интересен.
Не в казну а из казны
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:17

  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...



Это ж сколько должно капнуть, чтоб перекрыть потребности?) Какой процент перекрывает этот налог с зерна?

вроде о 10ти лярдах пишут. Т.е. вроде как лярд налогов (если оно по 20ти процентам считается). Но да, еще возвраты...
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:20

  Бетон написав:
  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...


Это ж сколько должно капнуть, чтоб перекрыть потребности?) Какой процент перекрывает этот налог с зерна?

Возврат НДС там интересен.
Не в казну а из казны

з казни "всьо чотко":
У 2023 році приріст відшкодованих сум ПДВ становив 56% (132,4 млрд грн) порівняно з 2022 роком (84,6 млрд грн).

думаю мінімум 30% від 132 млрд. капнуло аграріям.
sergey_stasyuk555
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:21

  Ukrainian написав:
  katso написав:
  Василь-Рівне написав:хто зараз напав на Канаду і Швейцарію, хто вбиває їх дітей і жінок, та руйнує міста?


Ну вот на Бельгию нападала Германия, разрушали их города, убивали их детей - но это как бы не мешает немецкому языку быть официальным в Бельгии

Є підтвердження що німці вбивали бельгійських дітей ? Скількох так убили ? В кацапомовних інший світогляд :lol:


https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D% ... 1%8E_(1914)
katso
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