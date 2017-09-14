Додано: Вів 27 сер, 2024 07:48

5760853 :барабашов написав: Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами

Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса

И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерамиНапоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с КичкасаИ всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина

Все таки есть патриоты ....и не простые .По видимому в час ночи , вылез с блиндажа замкомбата , волоча за собой раненые ногу и голову .Дотянувшись наконец до компа руками , искалеченными водкой , селедкой , а то и галопередолом , решил передать тайное послание всему миру .Разрешили курить ! (это сразу заметно )Рекомендации где лучше и покрепче ( Кандагара и Медельина )Подсказка всем куда прикручивать лазеры к Химарсам ( пока не знаю что это )Майорополковник -курение Кандагара и Медельина дает о себе знать и плющит не по детскиАпогей -мечта попасть к психиатру-некропатологу с Кичкаса .У вас нет шансов, без мозгов это сделать очень тяжело .