5760853 :барабашов написав:Мы патриоты, всех погоним с лопатами на Токмак, но муж не пойдёт, у него ЭТО, а теперь и бронь на СТО, где к Химарсам турбоускорители на турбодизелЯ привинчивают лазерами Напоминает одного майорополковника, который чуствует себя в 43 на 62, и поэтому два года уже катается по заграницам и психиатра-некропатолога с Кичкаса И всё потому, что стая Зеленского разрешила "курить"(своим) и скорее всего употреблять что нибудь и покрепче,с огородов Кандагара и Медельина
Все таки есть патриоты ....и не простые . По видимому в час ночи , вылез с блиндажа замкомбата , волоча за собой раненые ногу и голову . Дотянувшись наконец до компа руками , искалеченными водкой , селедкой , а то и галопередолом , решил передать тайное послание всему миру .
Разрешили курить ! (это сразу заметно ) Рекомендации где лучше и покрепче ( Кандагара и Медельина ) Подсказка всем куда прикручивать лазеры к Химарсам ( пока не знаю что это ) Майорополковник -курение Кандагара и Медельина дает о себе знать и плющит не по детски Апогей -мечта попасть к психиатру-некропатологу с Кичкаса . У вас нет шансов, без мозгов это сделать очень тяжело .
dimo_0n написав:Форум мертв, посещаемость слабая. даже если учесть вместе с ботами около ДО 1К в день
я когда-то размещал видео с ресурса который показывал количество просмотров, стабильно 65. По результатам голосовалки 70 человек заходит на данную ветку. Вот на них и давлю психологически. То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит. Женщина парадокс.
Точно, давит . Вот недавно ты на ТЕСТЕРА давил , так он тебе по полочкам разложил , кто ты есть и насколько талантлив .
Бетон написав:"Говорите и вы". Объяснение всех бед на фронте в ухилянстве я не слышал. Возможно, потому, что давно не смотрю марафон. Об "ухилянстве" я написал здесь - viewtopic.php?p=5760678#p5760678 - посмотрите в самом конце поста. Хотя, безусловно, ухилянство создаёт массу проблем и отрицательно сказывается на боеспособности армии.
Спасибо посмотрю. Что я могу говорить. Я только констатирую то, что они "накэрувалы", докэрувалыся. То они договорились по зерну. То выходит говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" Тут оказывается, тихонько договорились по энергетике. О чём ещё они договаривались и будут По зерну переговоры нужны были нам, но ещё больше "мировому сообществу". Дались нелегко и результаты были благодаря мировому давлению. Думаю, и на них, и на нас. По энергетике не знаю, откуда взялись эти разговоры. "говорящая голова из ОП: "переговорів не буде" - а что он должен говорить? Это официальная позиция. Думаю, это набивание цены.
Кому это "нам" Кому реально нужна зерновая сделка? Нибулону? Какой корпорации? У нас (у вас, у меня) там родственники, что-ли.
вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...
Особисто у мене, гордість та неймовірне захоплення нашими ЗСУ, зокрема військами ППО 🔥, яким лише за сьогодні вдалося зберегти безліч життів українців.
Мені лінь шукати цитати домашніх хомʼяків , на кшталт: «Є ті що воюють на фронті, а є всі інші» (с) hunter “Ненавижу всех вот этих по городу бродящих в форме.. Почему они не на фронте?» (не будемо уточнювати) «Тыловые крысы.. Мой знакомый машину поменял» (наша інформаційна телеграмна підтримка тут, працює на клавіатурі не згинаючи пальці!) Ну і багато інших… Дуже багато людей працює на перемогу не в першій траншеї. Але хомʼяки з дивану обмежені розумом , цього не розуміють.
Тем временем одна из меганезаменяемых вакансий, которые вообще невозможно закрыть - ушла за одну рабочую неделю