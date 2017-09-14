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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 27 сер, 2024 09:36
Бетон
_hunter
sergey_stasyuk555
Ну теперь всё понятно. За те бабки ясно теперь, как голодает Африка и весь мир.
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Andrey2512
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Додано: Вів 27 сер, 2024 09:48
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fler
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Додано: Вів 27 сер, 2024 09:58
_hunter
ушла за одну рабочую неделю
Так, рефрешнули. Зʼявилась в оновленому вигляді свіжа . Обидві. І для харківської ескадрильї, і для ДПСУ. А отже не зникали нікуди.
Коротше у вас є можливість вивчитись, вона висіти буде довго, мінімум до випуску з ХНУПС. .
Потім випуститься хтось «незамінний». Але ви можете встигнути вихопити «тилову» посаду.
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Hotab
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02
Hotab написав:_hunter
ушла за одну рабочую неделю
Так, рефрешнули. Зʼявилась в оновленому вигляді свіжа . Всі 3. А отже не зникали нікуди.
Коротше у вас є можливість вивчитись, вона висіти буде довго, мінімум до випуску з ХНУПС. .
Потім випуститься хтось «незамінний».
не рефрешнули - от "Центр рекрутингу української армії" больше таких вакансий нет.
Да и остальные 3 так и висят безо всяких рефрешей.
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_hunter
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06
Бетон написав:
Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
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fler
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06
_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.
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Hotab
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:08
fler написав: Бетон написав:
Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
У мене в Одесі сусідка львів'янка 70 років,не пам'ятаю коли вона "націоналістка" в останнє щось говорила на державній мові. Так само і форум - виклали відео,щоб не дивитися новини в тг
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sens
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:10
Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.
У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн
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sens
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:12
sens написав: Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.
У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн
Це скільки в євро? Хантер цікавиться.
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Hotab
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Додано: Вів 27 сер, 2024 10:12
fler написав:
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві
враждебный настрой мой контент вызывает только у вас, заметьте претензий к тем кто эти видео снимает и впервые публикует в публичной плоскости у вас нет, претензии почему то лично ко мне.
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Wirująświatła
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