RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 9601960296039604>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 71
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Бетон
_hunter
sergey_stasyuk555

Ну теперь всё понятно. За те бабки ясно теперь, как голодает Африка и весь мир.
Andrey2512
 
Повідомлень: 1060
З нами з: 04.04.22
Подякував: 73 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:48

  ЛАД написав:Я совок.

:lol: :lol: :lol:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5217
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 09:58

_hunter

ушла за одну рабочую неделю :D


Так, рефрешнули. Зʼявилась в оновленому вигляді свіжа . Обидві. І для харківської ескадрильї, і для ДПСУ. А отже не зникали нікуди.
Коротше у вас є можливість вивчитись, вона висіти буде довго, мінімум до випуску з ХНУПС. .
Потім випуститься хтось «незамінний». Але ви можете встигнути вихопити «тилову» посаду.
Hotab
 
Повідомлень: 13101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:02

  Hotab написав:_hunter

ушла за одну рабочую неделю :D


Так, рефрешнули. Зʼявилась в оновленому вигляді свіжа . Всі 3. А отже не зникали нікуди.
Коротше у вас є можливість вивчитись, вона висіти буде довго, мінімум до випуску з ХНУПС. .
Потім випуститься хтось «незамінний».

не рефрешнули - от "Центр рекрутингу української армії" больше таких вакансий нет.
Да и остальные 3 так и висят безо всяких рефрешей.
_hunter
 
Повідомлень: 8291
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 484 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06

  Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі

Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5217
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1194 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:06

_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.
Hotab
 
Повідомлень: 13101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:08

  fler написав:
  Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі

Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.

У мене в Одесі сусідка львів'янка 70 років,не пам'ятаю коли вона "націоналістка" в останнє щось говорила на державній мові. Так само і форум - виклали відео,щоб не дивитися новини в тг
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17489
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:10

  Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.

У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17489
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:12

  sens написав:
  Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.

У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн

Це скільки в євро? Хантер цікавиться.
Hotab
 
Повідомлень: 13101
З нами з: 15.02.09
Подякував: 355 раз.
Подякували: 2266 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:12

  fler написав:Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві
враждебный настрой мой контент вызывает только у вас, заметьте претензий к тем кто эти видео снимает и впервые публикует в публичной плоскости у вас нет, претензии почему то лично ко мне.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 24681
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2408 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 9601960296039604>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 65217
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 226047
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 712803
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3480)
27.08.2024 09:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.