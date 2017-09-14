Додано: Вів 27 сер, 2024 11:02

BeneFuckTor написав: fler



Багато чого в інтернет не викладають, наприклад у моєму областному місті нещодавно знесли 2 поверховий квартирний будинок в ночі, знає усе місто, навіть з протилежного кінця, а в новинах про це нічого немає. Багато чого в інтернет не викладають, наприклад у моєму областному місті нещодавно знесли 2 поверховий квартирний будинок в ночі, знає усе місто, навіть з протилежного кінця, а в новинах про це нічого немає.

BeneFuckTor написав: Давайте одягнемо рожеві окуляри і будемо вважати що небо рожеве, як ви. Давайте одягнемо рожеві окуляри і будемо вважати що небо рожеве, як ви.

У нас теж все місто знає, куди прилетіло і чому немає електрики. Всі спокійно сидять і чекають, поки полагодять. Генератори і іже з ними працюють.Ні, давайте будемо фільтрувати інфу, яку сюди несемо, і трохи думати про наслідки, які ця інфа може спричинити.Ок, розберемо вчорашній "наліт". Ви ж розумієте, що без електрики ми довго не будемо? Чому? Тому що це вже було. Ми вже проходили це взимку. Як нас тільки не лякали і шо? Нарід озброївся генераторами, зарядними станціями, сонячними панелями і т.д. і зараз спокійно себе почуває. Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще. Тепер з іншого боку. Москалі витратили на атаку десь 1,2 ярда дол.США. При цьому, Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)Отже, висновок у мене такий: скоріше москалі пересядуть на велосипеди, ніж українці замерзнуть.