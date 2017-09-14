Wirująświatła написав: То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит.
У вас інфа різнопланова. Є пости щодо дитячої психології, які мені дуже подобаються. То, де ви ображаєте форумчан діагнозами і т.п. мені не подобається. Також не подобається, коли ви та ще ряд інших дописувачів тягнуть сюди інфу, яку "всі бачили", не розуміючи наслідків розповсюдження такого контенту.
ЛАД написав:Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня. А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".
Ну добре. А без відео, невже так важко пригадати прізвища, ну хоча б тих 5-6 дефективних менеджерів і чим вони займались на момент 14 року? Чим займався сам Зе з усім своїм кварталом?... [youtube]eCfokRnEqCw...
Простите, ваши видео смотреть надоело. Чем занимались люди до 2014, доказывает, что они "відвертий антимайдан"?
ЛАД написав:Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня. А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".
Ну добре. А без відео, невже так важко пригадати прізвища, ну хоча б тих 5-6 дефективних менеджерів і чим вони займались на момент 14 року? Чим займався сам Зе з усім своїм кварталом?... [youtube]eCfokRnEqCw...
Простите, ваши видео смотреть надоело. Чем занимались люди до 2014, доказывает, что они "відвертий антимайдан"?
Не до, а саме на момент відомих подій 14-го - без відео пригадуйте, чим займались хоча б ті 5-6 дефективних менеджерів. Почніть з Татарова.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 сер, 2024 11:03, всього редагувалось 2 разів.
Багато чого в інтернет не викладають, наприклад у моєму областному місті нещодавно знесли 2 поверховий квартирний будинок в ночі, знає усе місто, навіть з протилежного кінця, а в новинах про це нічого немає.
У нас теж все місто знає, куди прилетіло і чому немає електрики. Всі спокійно сидять і чекають, поки полагодять. Генератори і іже з ними працюють.
BeneFuckTor написав:Давайте одягнемо рожеві окуляри і будемо вважати що небо рожеве, як ви.
Ні, давайте будемо фільтрувати інфу, яку сюди несемо, і трохи думати про наслідки, які ця інфа може спричинити. Ок, розберемо вчорашній "наліт". Ви ж розумієте, що без електрики ми довго не будемо? Чому? Тому що це вже було. Ми вже проходили це взимку. Як нас тільки не лякали і шо? Нарід озброївся генераторами, зарядними станціями, сонячними панелями і т.д. і зараз спокійно себе почуває. Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще. Тепер з іншого боку. Москалі витратили на атаку десь 1,2 ярда дол.США. При цьому, Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне) Отже, висновок у мене такий: скоріше москалі пересядуть на велосипеди, ніж українці замерзнуть.