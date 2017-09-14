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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9602960396049605>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 71
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:21

  Wirująświatła написав: То что украинские СМИ недавно тиражировали, как русня отрезает нашим пленным голову, на мадам Флер как то психологически не давило, жалоб не было, а моя инфа давит.


У вас інфа різнопланова. Є пости щодо дитячої психології, які мені дуже подобаються. То, де ви ображаєте форумчан діагнозами і т.п. мені не подобається. Також не подобається, коли ви та ще ряд інших дописувачів тягнуть сюди інфу, яку "всі бачили", не розуміючи наслідків розповсюдження такого контенту.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:27

  Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.

повторюсь: одна из "неразбераемых" ушла за неделю :D
понаблюдаем еще неделю/другую за остальными.

Дронщики - это все-таки не тыл. От вас до ближайшего дронщика сколько? - километров сто? ;)
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:34

дел.

Wirująświatła

не звертайте увагу.
якщо одягнути рожеві окуляри то і небо буде рожеве.
(краще заведіть канал)
Востаннє редагувалось BeneFuckTor в Вів 27 сер, 2024 10:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:39

_hunter


одна из "неразбераемых" ушла за неделю


Всі є. То ви так вмієте дивитись.

От вас до ближайшего дронщика сколько? - километров сто?


Треба рулєтка. Але навчкидку, точно ближче, ніж з вашої черги на пособіє Шольца і до дронщиків. Яких вам ніяк не вистачає, «розгрібають як пиріжки) за тиждень». :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:44

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня.
А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".

Ну добре. А без відео, невже так важко пригадати прізвища, ну хоча б тих 5-6 дефективних менеджерів і чим вони займались на момент 14 року? Чим займався сам Зе з усім своїм кварталом?...
[youtube]eCfokRnEqCw...

Простите, ваши видео смотреть надоело.
Чем занимались люди до 2014, доказывает, что они "відвертий антимайдан"? :shock:
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:57

  ЛАД написав:
  Schmit написав:
  ЛАД написав:Видео разбирать не буду, они у вас все одного уровня.
А ваши цитаты, конечно сильный аргумент, подтверждающий, что в 2019 к власти пришёл ""відвертий антимайдан".

Ну добре. А без відео, невже так важко пригадати прізвища, ну хоча б тих 5-6 дефективних менеджерів і чим вони займались на момент 14 року? Чим займався сам Зе з усім своїм кварталом?...
[youtube]eCfokRnEqCw...

Простите, ваши видео смотреть надоело.
Чем занимались люди до 2014, доказывает, что они "відвертий антимайдан"? :shock:

Не до, а саме на момент відомих подій 14-го і після - без відео пригадуйте, чим займались хоча б ті 5-6 дефективних менеджерів. Почніть з Татарова.
Востаннє редагувалось Schmit в Вів 27 сер, 2024 11:26, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 10:57

  Hotab написав:_hunter


одна из "неразбераемых" ушла за неделю


Всі є. То ви так вмієте дивитись.

От вас до ближайшего дронщика сколько? - километров сто?


Треба рулєтка. Але навчкидку,

давайте ссылку - если все есть

https://www.work.ua/jobs/5750646/
Льотчик-штурман
Центр рекрутингу української армії


Бывший пилот не может найти ближайший строймаг? :D
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:02

  BeneFuckTor написав:fler

Багато чого в інтернет не викладають, наприклад у моєму областному місті нещодавно знесли 2 поверховий квартирний будинок в ночі, знає усе місто, навіть з протилежного кінця, а в новинах про це нічого немає.

У нас теж все місто знає, куди прилетіло і чому немає електрики. Всі спокійно сидять і чекають, поки полагодять. Генератори і іже з ними працюють.
  BeneFuckTor написав:Давайте одягнемо рожеві окуляри і будемо вважати що небо рожеве, як ви.

Ні, давайте будемо фільтрувати інфу, яку сюди несемо, і трохи думати про наслідки, які ця інфа може спричинити.
Ок, розберемо вчорашній "наліт". Ви ж розумієте, що без електрики ми довго не будемо? Чому? Тому що це вже було. Ми вже проходили це взимку. Як нас тільки не лякали і шо? Нарід озброївся генераторами, зарядними станціями, сонячними панелями і т.д. і зараз спокійно себе почуває. Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще. Тепер з іншого боку. Москалі витратили на атаку десь 1,2 ярда дол.США. При цьому, Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)
Отже, висновок у мене такий: скоріше москалі пересядуть на велосипеди, ніж українці замерзнуть. :wink:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:10

  fler написав:
  Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі

Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.

Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом"
Що це, якщо не тупизм? Га?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:32

  fler написав:...............
  BeneFuckTor написав:Давайте одягнемо рожеві окуляри і будемо вважати що небо рожеве, як ви.

Ні, давайте будемо фільтрувати інфу, яку сюди несемо, і трохи думати про наслідки, які ця інфа може спричинити.
Ок, розберемо вчорашній "наліт". Ви ж розумієте, що без електрики ми довго не будемо? Чому? Тому що це вже було. Ми вже проходили це взимку. Як нас тільки не лякали і шо? Нарід озброївся генераторами, зарядними станціями, сонячними панелями і т.д. і зараз спокійно себе почуває. Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще.

Вы сильно преувеличиваете.
"Нарід", может, и "озброївся", а вот народ не очень.
Может, в Киеве больше, чем в других городах, но, думаю, не особо. Но не буду о Киеве, не очень хорошо знаком с ситуацией.
Но для того, чтобы оценить, насколько "нарід озброївся", предлагаю вам вспомнить ср. зарплату в Украине и сравнить с ценами на "генератори, зарядні станції, сонячні панелі і т.д."

Отже, висновок у мене такий: скоріше мос1калі пересядуть на велосипеди, ніж українці замерзнуть. :wink:

Всё-таки "рожеві окуляри" стоит снимать. Хотя бы иногда. При этом, естественно, не стоит и излишне нагнетать.
ЛАД
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