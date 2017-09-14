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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9602960396049605

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 71
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 11:33

  Ukrainian написав:..............
Тим не менш факт залишається фактом. Кацапам набагато легше промивати мізки кацапомовним які живуть хоч в Україні хоч а Америці чи Австралії і цьому є багато прикладів онлайн.

Легше.
Благодаря знанию языка. Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык?
Ну и в "Америці чи Австралії" много не русскоязычных украинцев, а русскоязычных россиян. Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию. Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются?
Так что дело не в языке, а сознании.
ВВС и Голос Америки вещали на Союз чуть ли не на всех языках народов СССР. Но тогда сильно глушили. РФ не смогла бы вещать на украинском? Глушилок сегодня нет.
И свою ненависть к России из Канады вы могли бы демонстрировать без терминологии "кацапомовним". Или приезжайте сюда и продемонстрируйте своё мужество и ненависть на фронте в рядах ВСУ.

P.s. Но вообще, легче всего сагитировать того, кого агитировать не надо, кто и без того готов. Надо только подсказать объяснение своих действий. Если человек готов, то ему можно "объяснить" необходимость любых самых жутких действий. Как это происходило с немцами при Гитлере.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще.

Звісно звісно. Навіть школи / університет забезпечити не можуть, а дали наказ про "канікули взимку на 3-4 місяці", а народ забезпечать.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:12

  Дюрі-бачі написав:
  fler написав:Місцева влада має запаси "на чорний день". Партнери у разі необхідності передадуть ще.

Звісно звісно. Навіть школи / університет забезпечити не можуть, а дали наказ про "канікули взимку на 3-4 місяці", а народ забезпечать.

Ще би відкрили всім кордони якщо не в стані ні захистити ні забезпечити. "Живий щит", це ж не на болотах.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:13

  Hotab написав:
  sens написав:
  Hotab написав:_hunter
Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.
Не стісняйтесь.

У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн

Це скільки в євро? Хантер цікавиться.

Тут інше, зварювальні апарати, як правило, потрібні для збирання\ремонту батарей дронів, що означає що готових батарей або немає, або вони низької якості.
І дронщики купляють\дістають через волонтерів літієві елементи 21700 і варять самі.
Це трохи не та переможна перемога, на жаль.
Та ще і мито на літієві елементи так і НЕ прибрали. В Законі фігурують ТІЛЬКИ елементи ВІД 200 ампергодин.

І, навіть наші "відомі виробники", роблять батареї відверто поганої якості, як по елементам, так і по збірці. Ту ж батарею 6s2p, або 6s3p, з одних і тих же елементів та складових можна зробити якісно, з врахуванням високих струмів під навантаженням, а можна зробити так собі, і в ній під штатним навантаженням швидко перегорить нікелева стрічка.
Щоб варити батареї треба знати принципи роботи, фізику, хімію, електротехніку, та вхідний\вихідний контроль якості, мати розуміння, що ця неякісна батарея може коштувати комусь життя, але часто цей фактор тим хто продає та робить абсолютно пофіг, гроші не пахнуть. :twisted:
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 27 сер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:27

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі

Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.

Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом"
Що це, якщо не тупизм? Га?

Це один з проектів, який дуже допомагає зберігати життя, та осліпляти ворога, в успіх на курщині також мав свій внесок.
Збираємо на збиття 1000 російських розвідувальних БпЛА

Послухати про цей проект безпосередньо Тараса Чмута
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Тим не менш факт залишається фактом. Кацапам набагато легше промивати мізки кацапомовним які живуть хоч в Україні хоч а Америці чи Австралії і цьому є багато прикладів онлайн.


«Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек» (с)

И вообще, зачем отказываться от нашего разнообразия?
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