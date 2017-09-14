Ukrainian написав:.............. Тим не менш факт залишається фактом. Кацапам набагато легше промивати мізки кацапомовним які живуть хоч в Україні хоч а Америці чи Австралії і цьому є багато прикладів онлайн.
Легше. Благодаря знанию языка. Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык? Ну и в "Америці чи Австралії" много не русскоязычных украинцев, а русскоязычных россиян. Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию. Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются? Так что дело не в языке, а сознании. ВВС и Голос Америки вещали на Союз чуть ли не на всех языках народов СССР. Но тогда сильно глушили. РФ не смогла бы вещать на украинском? Глушилок сегодня нет. И свою ненависть к России из Канады вы могли бы демонстрировать без терминологии "кацапомовним". Или приезжайте сюда и продемонстрируйте своё мужество и ненависть на фронте в рядах ВСУ.
P.s. Но вообще, легче всего сагитировать того, кого агитировать не надо, кто и без того готов. Надо только подсказать объяснение своих действий. Если человек готов, то ему можно "объяснить" необходимость любых самых жутких действий. Как это происходило с немцами при Гитлере.
Hotab написав:_hunter Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків. Не стісняйтесь.
У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн
Це скільки в євро? Хантер цікавиться.
Тут інше, зварювальні апарати, як правило, потрібні для збирання\ремонту батарей дронів, що означає що готових батарей або немає, або вони низької якості. І дронщики купляють\дістають через волонтерів літієві елементи 21700 і варять самі. Це трохи не та переможна перемога, на жаль. Та ще і мито на літієві елементи так і НЕ прибрали. В Законі фігурують ТІЛЬКИ елементи ВІД 200 ампергодин.
І, навіть наші "відомі виробники", роблять батареї відверто поганої якості, як по елементам, так і по збірці. Ту ж батарею 6s2p, або 6s3p, з одних і тих же елементів та складових можна зробити якісно, з врахуванням високих струмів під навантаженням, а можна зробити так собі, і в ній під штатним навантаженням швидко перегорить нікелева стрічка. Щоб варити батареї треба знати принципи роботи, фізику, хімію, електротехніку, та вхідний\вихідний контроль якості, мати розуміння, що ця неякісна батарея може коштувати комусь життя, але часто цей фактор тим хто продає та робить абсолютно пофіг, гроші не пахнуть.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 27 сер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу? Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом" Що це, якщо не тупизм? Га?