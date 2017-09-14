Ukrainian написав:.............. Тим не менш факт залишається фактом. Кацапам набагато легше промивати мізки кацапомовним які живуть хоч в Україні хоч а Америці чи Австралії і цьому є багато прикладів онлайн.
Легше. Благодаря знанию языка. Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык? Ну и в "Америці чи Австралії" много не русскоязычных украинцев, а русскоязычных россиян. Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию. Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются? Так что дело не в языке, а сознании. ВВС и Голос Америки вещали на Союз чуть ли не на всех языках народов СССР. Но тогда сильно глушили. РФ не смогла бы вещать на украинском? Глушилок сегодня нет. И свою ненависть к России из Канады вы могли бы демонстрировать без терминологии "кацапомовним". Или приезжайте сюда и продемонстрируйте своё мужество и ненависть на фронте в рядах ВСУ.
P.s. Но вообще, легче всего сагитировать того, кого агитировать не надо, кто и без того готов. Надо только подсказать объяснение своих действий. Если человек готов, то ему можно "объяснить" необходимость любых самых жутких действий. Как это происходило с немцами при Гитлере.
Hotab написав:_hunter Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків. Не стісняйтесь.
У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн
Це скільки в євро? Хантер цікавиться.
Тут інше, зварювальні апарати, як правило, потрібні для збирання\ремонту батарей дронів, що означає що готових батарей або немає, або вони низької якості. І дронщики купляють\дістають через волонтерів літієві елементи 21700 і варять самі. Це трохи не та переможна перемога, на жаль. Та ще і мито на літієві елементи так і НЕ прибрали. В Законі фігурують ТІЛЬКИ елементи ВІД 200 ампергодин.
І, навіть наші "відомі виробники", роблять батареї відверто поганої якості, як по елементам, так і по збірці. Ту ж батарею 6s2p, або 6s3p, з одних і тих же елементів та складових можна зробити якісно, з врахуванням високих струмів під навантаженням, а можна зробити так собі, і в ній під штатним навантаженням швидко перегорить нікелева стрічка. Щоб варити батареї треба знати принципи роботи, фізику, хімію, електротехніку, та вхідний\вихідний контроль якості, мати розуміння, що ця неякісна батарея може коштувати комусь життя, але часто цей фактор тим хто продає та робить абсолютно пофіг, гроші не пахнуть.
Востаннє редагувалось _Mykola_ в Вів 27 сер, 2024 12:30, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу? Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом" Що це, якщо не тупизм? Га?
fler написав:Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)
Після атаки на НОРСІ, вони спробували прикрутить китайський каталітичний крекінг, але воно так сходу не працює. Своїх запчастин у них нема, були ті, що в нас вкрали. Зараз ще Омськ трішки став. Ще по нафтобазам прилетіло, але запаси схоже ще є. Гадаю можуть спробувать перероблять у Ірані, Індії, Китаї, але це вже гасіння пожежи.
Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов). ........... На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.