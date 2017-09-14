Додано: Вів 27 сер, 2024 12:13

Hotab написав: sens написав: Hotab написав: _hunter

Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.

Не стісняйтесь. Кого не рефрешнули ще рефоешнуть на днях. Посади висять і будуть висіти, ви встигаєте. Так само як не розбирають, є завжди, вакансії дронщиків.Не стісняйтесь.

У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн У дронщиків з'явилися збори на зварювальні апарати в польових умовах - ціна питання від 3300 до 5000 грн

Це скільки в євро? Хантер цікавиться. Це скільки в євро? Хантер цікавиться.

Тут інше, зварювальні апарати, як правило, потрібні для збирання\ремонту батарей дронів, що означає що готових батарей або немає, або вони низької якості.І дронщики купляють\дістають через волонтерів літієві елементи 21700 і варять самі.Це трохи не та переможна перемога, на жаль.Та ще і мито на літієві елементи так і НЕ прибрали. В Законі фігурують ТІЛЬКИ елементи ВІД 200 ампергодин.І, навіть наші "відомі виробники", роблять батареї відверто поганої якості, як по елементам, так і по збірці. Ту ж батарею 6s2p, або 6s3p, з одних і тих же елементів та складових можна зробити якісно, з врахуванням високих струмів під навантаженням, а можна зробити так собі, і в ній під штатним навантаженням швидко перегорить нікелева стрічка.Щоб варити батареї треба знати принципи роботи, фізику, хімію, електротехніку, та вхідний\вихідний контроль якості, мати розуміння, що ця неякісна батарея може коштувати комусь життя, але часто цей фактор тим хто продає та робить абсолютно пофіг, гроші не пахнуть.