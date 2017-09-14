Близько 20 американських університетів зараз мають курси української мови, і зацікавленість до її вивчення у США зростає. Також українська мова внесена до стратегічного переліку мов Міністерства оборони США.
Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию.
А чого вони чекають? Батьківщина поруч, тут москальщини не буде. Приклад- Херсон, всі хто вважав себе москалем- з`їхали до москалів. Москаляку на гілляку.
Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются? Так что дело не в языке, а сознании.
Звісно ні, тому тільки переселення из родного Харькова на историческую Родину спасёт отца русской демократии. Обжаловать не буду. Глупость не лечится. Хотя это прямо соответствует - "Разжигание ненависти ...". Мало было 2014, криков о донбасском "быдле", "огородить Донбасс забором" и пр. в таком же духе? Очень хочется расширить?
Шо ви зібрались обжалувать? Херсон це реальний кейс, москалі всі самі з`їхали, добровільно. Побоюючись шо придуть біндерівці і їх з`їдять. Москаляку на гілляку!
Востаннє редагувалось Water в Вів 27 сер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию.
А чого вони чекають? Батьківщина поруч, тут москальщини не буде.
вони чекають доки расєя "прийде сама" в особі якогось пошановувача всіх гагаріних -якогось"ахматівця"- який виб'є їм двері... для початку справжнього щасливого життя ... бєз внєшнєва управлєнія ... і разжиганія розні
ЛАД написав:Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык?
Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются? Так что дело не в языке, а сознании.
Звісно ні, тому тільки переселення из родного Харькова на историческую Родину спасёт отца русской демократии.
географічні й політичні реалії ведуть до того, що будівлі саме конкретно Харківа за 3-10 наступних років невідворотно перетворяться на сучасні авдіївсько-бахмутського типу. Так ніт - ті ждуни "російської культури" чомусь у більшості їдуть у черкаси-львови-київи, а не в донецки-сімферополі-краснодари. Вони як римляни 5 сторіччя - досі не вірять, що їхній Pах Romana кудись вже не повернеться ніколи
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 27 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.