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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9603960496059606

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5 5 71
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
20%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
24%
17
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:04

  ЛАД написав:Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык?

Повно, особливо діти, приклад- мати українка, батько- перуанець, яка російська мова?
Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию.

А чого вони чекають? Батьківщина поруч, тут москальщини не буде. Приклад- Херсон, всі хто вважав себе москалем- з`їхали до москалів.
Москаляку на гілляку.
Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются?
Так что дело не в языке, а сознании.

Звісно ні, тому тільки переселення из родного Харькова на историческую Родину спасёт отца русской демократии.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:35

  ЛАД написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык?

Повно, особливо діти, приклад- мати українка, батько- перуанець, яка російська мова?

Ну да, совершенно типичная украинская семья, которых "повно". :lol:

Звісно повно, після повернення, якщо повернуться, з дітей ніхто не буде знать язык. Плюс понаїдуть декілька мільйонів, які будуть вимушено вчить українську.
https://www.radiosvoboda.org/a/ukrayins ... 53164.html
Близько 20 американських університетів зараз мають курси української мови, і зацікавленість до її вивчення у США зростає. Також українська мова внесена до стратегічного переліку мов Міністерства оборони США.

Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию.

А чого вони чекають? Батьківщина поруч, тут москальщини не буде. Приклад- Херсон, всі хто вважав себе москалем- з`їхали до москалів.
Москаляку на гілляку.
Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются?
Так что дело не в языке, а сознании.

Звісно ні, тому тільки переселення из родного Харькова на историческую Родину спасёт отца русской демократии.
Обжаловать не буду. Глупость не лечится. Хотя это прямо соответствует - "Разжигание ненависти ...". Мало было 2014, криков о донбасском "быдле", "огородить Донбасс забором" и пр. в таком же духе? Очень хочется расширить?

Шо ви зібрались обжалувать? Херсон це реальний кейс, москалі всі самі з`їхали, добровільно. Побоюючись шо придуть біндерівці і їх з`їдять.
Москаляку на гілляку!
Востаннє редагувалось Water в Вів 27 сер, 2024 13:36, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:36

  Water написав:
Да и в Украине достаточно людей, которые считают родиной Россию.

А чого вони чекають? Батьківщина поруч, тут москальщини не буде.
вони чекають доки расєя "прийде сама" :mrgreen: в особі якогось пошановувача всіх гагаріних -якогось"ахматівця"- який виб'є їм двері... для початку справжнього щасливого життя ... бєз внєшнєва управлєнія ... і разжиганія розні
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:02

  Water написав:
  ЛАД написав:Но вы думаете, есть сегодня украинцы, не знающие русский язык?

Думаете, если они вынуждены буду перейти на украинский, то их взгляды тут же поменяются?
Так что дело не в языке, а сознании.

Звісно ні, тому тільки переселення из родного Харькова на историческую Родину спасёт отца русской демократии.
географічні й політичні реалії ведуть до того, що будівлі саме конкретно Харківа за 3-10 наступних років невідворотно перетворяться на сучасні авдіївсько-бахмутського типу. Так ніт - ті ждуни "російської культури" чомусь у більшості їдуть у черкаси-львови-київи, а не в донецки-сімферополі-краснодари.
Вони як римляни 5 сторіччя - досі не вірять, що їхній Pах Romana кудись вже не повернеться ніколи
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 27 сер, 2024 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:04

  BeneFuckTor написав:(краще заведіть канал
суэцкий?
Wirująświatła
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