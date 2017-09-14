Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу? Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом" Що це, якщо не тупизм? Га?
fler написав:Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)
Після атаки на НОРСІ, вони спробували прикрутить китайський каталітичний крекінг, але воно так сходу не працює. Своїх запчастин у них нема, були ті, що в нас вкрали. Зараз ще Омськ трішки став. Ще по нафтобазам прилетіло, але запаси схоже ще є. Гадаю можуть спробувать перероблять у Ірані, Індії, Китаї, але це вже гасіння пожежи.
Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов). ........... На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.
detroytred написав:Чи все ж таки є різниця між заявами Зе миневіддали би Крим і підтриманою мною думкою Муженко (цитую - *Шанси відстояти Крим були, – Муженко* ) https://glavcom.ua/news/shansi-vidstoya ... e_vignette
"про те, що це По в усьому віннен" -- ну це ви вже просто банально прямо демагогічним узагальненням навіщось почали. До речі, провину визначає суд... Я визначав, що ПАП зробив і що ні. І що є наслідком його і Ко дій.
Яким чином зміни сьогодні відміняють минуле - хз. detroytred
Що Муженко казав про події 2014 після повномасштабного? Нічого, як і Зеленський, бо вже навіть сліпому видно, що навіть з усією західною зброєю ми не те що Крим, навіть Токмак не можемо визволити, а Південь просрали за три дні.
Вікна реформ відкривали пасіонарії на Майдані, а закривала халявна більшість на виборах Яника і Зе. Те саме зараз відбувається і на окупованих територіях, коли українську ідентичність легко міняють на підвищені пенсії, знижену комуналку і безкоштовні екскурсії для дітей. Щоб жити як в Польщі, треба було голосувати як поляки, а не як білоруси, щоб потім пасіонарії на Майдані і на фронті рятували більшість від їх тупого вибору.
Ви коли знов топитися через Тису підете, кастрюльку не забудьте вдягнути глибинний пасионарій