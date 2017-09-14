Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі
Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу? Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.
Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом" Що це, якщо не тупизм? Га?
fler написав:Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)
Після атаки на НОРСІ, вони спробували прикрутить китайський каталітичний крекінг, але воно так сходу не працює. Своїх запчастин у них нема, були ті, що в нас вкрали. Зараз ще Омськ трішки став. Ще по нафтобазам прилетіло, але запаси схоже ще є. Гадаю можуть спробувать перероблять у Ірані, Індії, Китаї, але це вже гасіння пожежи.
Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов). ........... На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.
UA написав:Мобильный разве при блекауте не замедляет?
не тормозить, а повністю відсутній (коли сідає акум базової станції). Віталя ще нормальної вєєрки не бачив )) може бути трохи менше копіпаста с телеграма ))
У меня ближайшая базовая станция от генератора супермаркета запитана, но замедление мобильного интерната присутствует. Тестировал после 3 часов без Электричества. Более длительного отключения пока дома не застал. Прорабатываю вариант отключения на несколько суток.