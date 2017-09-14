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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9598959996009601

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:27

  Бетон написав:
  fler написав:
  Бетон написав:Рівень тупизму це навіть не розуміти, що сюди тащать відео, які давно бачили сотні тисяч людей в публічному відкритому просторі

Рівень тупізму - це не розуміти, що негативний контент на форумі формує ворожі настрої у суспільстві. Навіщо тягнути сюди прильоти по нам, зраду та вороже іпсо? Допомогти ворогу?
Перемогу не можна здобути, якщо замість єдності панує розбрат, якщо немає віри у перемогу, а є зневіряння і страх перед ворогом, недовіра до влади, пошук зради.

Відео, де боєць збройних сил в польоті неймовірно збиває ворожий бпла, достойне кращих картин Голлівуду, по яким вчаться "західні рартнери ", а ворог деморалізується, називати "негативним контентом"
Що це, якщо не тупизм? Га?

Це один з проектів, який дуже допомагає зберігати життя, та осліпляти ворога, в успіх на курщині також мав свій внесок.
Збираємо на збиття 1000 російських розвідувальних БпЛА

Послухати про цей проект безпосередньо Тараса Чмута
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 12:56

  fler написав:Рейтерс пише, що Омський "газмяс" втратив у цей час майже половину потужностей. Для розуміння: частка цього НПЗ у загальному виробництві на рф становить 11,5% по автобензину та 15% по авіакеросину. Скільки часу треба буде, щоб це відновити? (Риторичне)

Після атаки на НОРСІ, вони спробували прикрутить китайський каталітичний крекінг, але воно так сходу не працює. Своїх запчастин у них нема, були ті, що в нас вкрали.
Зараз ще Омськ трішки став. Ще по нафтобазам прилетіло, але запаси схоже ще є.
Гадаю можуть спробувать перероблять у Ірані, Індії, Китаї, але це вже гасіння пожежи.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:01

Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).

Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов).
...........
На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/08/27/panika-na-belgorodshhine-soobshhayut-o-proryve-vsu-iz-harkovskoj-oblasti/
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 13:03

На сайте мэрии опубликовали повестку дня сессии. В ней — один вопрос и раздел «Разное». Депутатов срочно собирают, чтобы дать согласие на безвозмездное принятие в коммунальную собственность Харьковской громады модульных газовых котельных. Отметим, что в течение лета в городе активно устанавливают котельные, которые зимой должны заменить разбитые российскими обстрелами ТЭЦ и обеспечить город теплом.

https://www.objectiv.tv/objectively/2024/08/27/odin-srochnyj-vopros-terehov-vtoroj-raz-za-nedelyu-sobiraet-gorsovet-v-harkove/
Установили по сообщениям уже довольно много.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 27 сер, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:04

  BeneFuckTor написав:(краще заведіть канал
суэцкий?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:17

flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 14:25



•Територіальні поступки не можуть стати чинником миру з Росією

•Повернення кордонів 1991 року – справжня ціль чи ілюзія?

•“Росія ніколи більше не загрожує Україні” – що це значить насправді?

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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 16:00

  UA написав:
  Wirująświatła написав:
  sens написав:Що у вас за провайдер та виробник світла?
в смысле? Интернет мобильный безлимит. Провайдерами не пользуюсь.

Мобильный разве при блекауте не замедляет?

не тормозить, а повністю відсутній (коли сідає акум базової станції).
Віталя ще нормальної вєєрки не бачив ))
може бути трохи менше копіпаста с телеграма ))
sergey_stasyuk555
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  sergey_stasyuk555 написав:
  UA написав:Мобильный разве при блекауте не замедляет?

не тормозить, а повністю відсутній (коли сідає акум базової станції).
Віталя ще нормальної вєєрки не бачив ))
може бути трохи менше копіпаста с телеграма ))

У меня ближайшая базовая станция от генератора супермаркета запитана, но замедление мобильного интерната присутствует. Тестировал после 3 часов без Электричества. Более длительного отключения пока дома не застал.
Прорабатываю вариант отключения на несколько суток.
UA
 
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  #<1 ... 9598959996009601
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