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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9600960196029603>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:22

  fler написав:Отже, висновок у мене такий: скоріше москалі пересядуть на велосипеди, ніж українці замерзнуть. :wink:

Не пересядут.
Где они возьмут столько велосипедов? Тут даже Китай помочь не сможет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:30

  ЛАД написав:Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).

Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов).
...........
На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.

Возможно такими новостями фсб пытается сгладить неудачу последнего масштабного комбинированного обстрела Украины. Процент сбитых ракет и бпла слишком уж высоким оказался, если верить говорящим от имени МОУ головам. Конечно, кое-где прилетело, но ведь общее число выпущенных ракет по Украине зашкаливало.

Проблемы с электричеством обострились, но не забываем, что погода стоит слишком жаркая. А значит потребление максимальное было в эти дни. И любое попадание ракеты способно нанести сбой в энергоснабжении, что мы и наблюдаем.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:33

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).

Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов).
...........
На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.

Возможно такими новостями фсб пытается сгладить неудачу последнего масштабного комбинированного обстрела Украины. Процент сбитых ракет и бпла слишком уж высоким оказался, если верить говорящим от имени МОУ головам. Конечно, кое-где прилетело, но ведь общее число выпущенных ракет по Украине зашкаливало.

Проблемы с электричеством обострились, но не забываем, что погода стоит слишком жаркая. А значит потребление максимальное было в эти дни. И любое попадание ракеты способно нанести сбой в энергоснабжении, что мы и наблюдаем.

дрібниціі життя, літом жарко, зимою холодно, головне що на болотах недостатньо велосипедів щоб пересісти
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:33

https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit ... e_vignette
Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:47

  sergey_stasyuk555 написав:може бути трохи менше копіпаста с телеграма
а тебе что от того больше или меньше? Ну видел веерку по 17 часов без электричества и так в течении 3х дней. Такие отключения я тяну без вопросов 7 часов мне с головой достаточно чтобы все зарядить.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 17:53

  UA написав:https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette
Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.


Ну а вам , что ?
Вы же без риска , находитесь за границей .
Защищены от всего ...
холява
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:21

  _hunter написав:
  Andrey2512 написав:
  _hunter написав:вроде как с продажи зерна налоги в казну капнули - что позволило чуть оттягивать вопрос повышения налогов...

Это ж сколько должно капнуть, чтоб перекрыть потребности?) Какой процент перекрывает этот налог с зерна?

вроде о 10ти лярдах пишут. Т.е. вроде как лярд налогов (если оно по 20ти процентам считается). Но да, еще возвраты...

експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:33

  UA написав:https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette
Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.

потім скажуть "вас попереджали, потрібно було виїхати до 24.2.2022, тому погодилися на ЯЗ"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Тут у нас есть адепты формулировок "не выпускают", "границы закрыты", "власть плохая", "гулаг" ...

Ну что "власть плохая" - согласен.
А вот остальное - читайте законы

И почему-то все эти адепты не заметили такое событие, молчат.
Видимо, в российских ТГ-каналах об этом не рассказали )

А именно - выезд черта Дмитрука за границу

Любого другого гражданина не выпускают, не имея на то основание для пропуска за границу

Замечу, что Порошенко, как депутата, не выпускают за границу.
То подписывают коммандировки, то отзывают подписи
А депутат, кроме как в командировку, выехать и не может

А тут Дмитрук, депутат
Колыван говорит
Дело Дмитрука: Стефанчук рассказал, когда Рада лишит нардепа мандата
Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся...

А тут ... хренак и
Прошел через границу "как по маслу": генпрокурор о побеге нардепа Дмитрука за границу
Первое, что я понял и почувствовал: мы видим как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек просто как по маслу перешел нелегально государственную границу?

Это о говорит о том, что негласное разрешение на пропуск через границу было выдано на высоком уровне
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 27 сер, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:35

  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності
flyman
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