Додано: Вів 27 сер, 2024 18:35

Народный депутат Дмитрук ни в одну командировку от Верховной Рады не направлялся...

Первое, что я понял и почувствовал: мы видим как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек просто как по маслу перешел нелегально государственную границу?

Тут у нас есть адепты формулировок "не выпускают", "границы закрыты", "власть плохая", "гулаг" ...Ну что "власть плохая" - согласен.А вот остальное - читайте законыИ почему-то все эти адепты не заметили такое событие, молчат.Видимо, в российских ТГ-каналах об этом не рассказали )А именно - выезд черта Дмитрука за границуЛюбого другого гражданина не выпускают, не имея на то основание для пропуска за границуЗамечу, что Порошенко, как депутата, не выпускают за границу.То подписывают коммандировки, то отзывают подписиА депутат, кроме как в командировку, выехать и не можетА тут Дмитрук, депутатКолыван говоритА тут ... хренак иЭто о говорит о том, что негласное разрешение на пропуск через границу было выдано на высоком уровне