ЛАД написав:Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов). ........... На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
Возможно такими новостями фсб пытается сгладить неудачу последнего масштабного комбинированного обстрела Украины. Процент сбитых ракет и бпла слишком уж высоким оказался, если верить говорящим от имени МОУ головам. Конечно, кое-где прилетело, но ведь общее число выпущенных ракет по Украине зашкаливало.
Проблемы с электричеством обострились, но не забываем, что погода стоит слишком жаркая. А значит потребление максимальное было в эти дни. И любое попадание ракеты способно нанести сбой в энергоснабжении, что мы и наблюдаем.
ЛАД написав:Белгородские telegram-каналы утром 27 августа распространяют информацию о якобы попытке прорыва ВСУ в районе приграничного населенного пункта Нехотеевка (напротив Казачьей Лопани).
Одними из первых сообщения о попытке прорыва границы в Белгородской области распространили российские анонимные telegram-каналы «Shot» и «Readovka» (первый часто публикует кадры «прилетов» в РФ, второй отличается активной пропагандой войны в Украине и поддержкой российских оккупантов). ........... На данный момент никаких комментариев от Сил обороны Украины по поводу происходящего (или придуманного россиянами) на границе Харьковской и Белгородской областей не было.
Возможно такими новостями фсб пытается сгладить неудачу последнего масштабного комбинированного обстрела Украины. Процент сбитых ракет и бпла слишком уж высоким оказался, если верить говорящим от имени МОУ головам. Конечно, кое-где прилетело, но ведь общее число выпущенных ракет по Украине зашкаливало.
Проблемы с электричеством обострились, но не забываем, что погода стоит слишком жаркая. А значит потребление максимальное было в эти дни. И любое попадание ракеты способно нанести сбой в энергоснабжении, что мы и наблюдаем.
дрібниціі життя, літом жарко, зимою холодно, головне що на болотах недостатньо велосипедів щоб пересісти
https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit ... e_vignette Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.
UA написав:https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.
Ну а вам , что ? Вы же без риска , находитесь за границей . Защищены от всего ...
UA написав:https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.
потім скажуть "вас попереджали, потрібно було виїхати до 24.2.2022, тому погодилися на ЯЗ"
Первое, что я понял и почувствовал: мы видим как наши пограничники с помощью дронов отслеживают беглецов, потом мобильные группы их задерживают, и это действительно пример успешной работы. А я думал, почему в тех случаях удалось, а в этом случае этот человек просто как по маслу перешел нелегально государственную границу?
Это о говорит о том, что негласное разрешение на пропуск через границу было выдано на высоком уровне
Востаннє редагувалось pesikot в Вів 27 сер, 2024 18:36, всього редагувалось 1 раз.