|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 27 сер, 2024 18:38
холява написав: UA написав:
https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette
Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.
Ну а вам , что ?
Вы же без риска , находитесь за границей .
Защищены от всего ...
Зараз я з вами
З балкона кидаю в шахеди тапочками
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8659
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1861 раз.
- Подякували: 2262 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 27 сер, 2024 18:43
flyman написав: Shaman написав:
експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...
ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 1935
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 307 раз.
- Подякували: 132 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 27 сер, 2024 18:44
fox767676 написав: flyman написав: Shaman написав:
експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...
ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності
ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
з возвратом VATа
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 36147
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1590 раз.
- Подякували: 2785 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|65228
|
|
|1493
|226066
|
|
|6076
|712866
|
|