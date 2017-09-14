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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 9600960196029603

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.1 5 72
Від 3 до 6 місяців
14%
10
Від 6 до 12 місяців
19%
14
Від 1 до 1,5 року
14%
10
Від 1,5 до 2 років
13%
9
Від 2 до 2,5 років
6%
4
Від 2,5 до 3 років
7%
5
Від 3 до 3,5 років
1%
1
Від 3,5 до 4 років
0
0
Від 4 до 4,5 років
0
0
Від 4,5 до 5 років
1%
1
Більше 5 років
25%
18
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:38

  холява написав:
  UA написав:https://prm.ua/berit-protyhaz-ta-povzit-na-kladovyshche-kabmin-vydav-vazhlyvu-postanovu/#google_vignette
Кабмін постановою від 16 серпня 2024 р. №936 встановив порядок забезпечення громадян засобами індивідуального захисту органів дихання від бойових отруйних речовин на випадок застосування ядерної та інших видів зброї масового ураження.


Ну а вам , что ?
Вы же без риска , находитесь за границей .
Защищены от всего ...

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З балкона кидаю в шахеди тапочками
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:43

  flyman написав:
  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2024 18:44

  fox767676 написав:
  flyman написав:
  Shaman написав:експорт зерна - це в першу чергу надходження валюти в країну...

ага, зерно то валюта, а ІТ то нєсчітаєццо, в турбопатріотів або так або не так, залежно від сортності




ІТ то невдахи, власними мізками валюту заробляють
Інша справа аграрка - експорт сировини з прихватизованої латифундистами землі

з возвратом VATа
flyman
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